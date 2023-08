Leonor di Spagna all’accademia militare, la foto in mimetica. La futura regina emoziona re Felipe e mamma Letizia

Madrid, 19 agosto 2023 - Leonor di Borbone, 17 anni, futura regina di Spagna, la primogenita di re Felipe VI e di Letizia Ortez, al suo primo giorno di accademia militare.

La foto della principessa in mimetica appare sui profili social della famiglia reale e conquista il cuore della Rete. La rampolla della casa reale spagnola - di ritorno dall’UWC College in Galles - per il suo ingresso nell’accademia militare di Saragozza, in Aragona – fondata dal caudillo Francisco Franco -, è stata accompagnata da tutta la famiglia. Visibilmente emozionata la madre Letizia.

La principessa Leonor ha appena concluso due anni di studio nel Galles, all’UWC Atlantic College, prediletto dalle famiglie reali. Lì ha fatto amicizia fra l’altro con Alexia, la futura regina d’Olanda.

Leonor di Spagna seguirà lo stesso percorso di re Felipe, 3 anni di formazione militare, l’ultimo a Murcia, all’Academia General de Aire de San Javier.

“La principessa Leonor conosce le esigenze e i sacrifici che la vita militare comporta ed è ben consapevole dell’onore di formarsi e servire al fianco degli uomini e delle donne delle nostre Forze Armate”, fa sapere la casa reale.