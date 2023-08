Felipe VI di Spagna, il reale più affascinante del mondo

Durante il recente torneo di Wimbledon a Londra, tra il pubblico d’élite della prestigiosa gara di tennis si è distinto per eleganza il re spagnolo Felipe VI di Borbone. Nei suoi confronti Derek Guy, giornalista specializzato nella moda maschile, ha espresso un elogio sui social che è diventato virale. Guy ha spiegato che è molto raro, oggigiorno, vedere una creazione di sartoria così pregiata come quella indossata da Felipe, con particolari di classe come il colletto che abbraccia il collo e la perfetta proporzione dei risvolti estremamente raffinati.

Portafortuna

A trionfare a Wimbledon è stato proprio il numero uno spagnolo e del mondo Carlos Alcaraz, che ha sconfitto Novak Djokovic. Alcaraz, scherzando, ha detto che il suo re è una specie di portafortuna per lui, dal momento che nelle due occasioni in cui il sovrano ha assistito di persona alle sue gare, in entrambi i casi ha vinto.

Origini

Nato nel 1968, Felipe è il terzo figlio di Juan Carlos I, l'ex re di Spagna, e di sua moglie la regina Sofia (sorella della principessa Irene di Grecia e Danimarca e del defunto Costantino II di Grecia). Ha due sorelle maggiori, Elena e Cristina di Borbone-Spagna. Felipe ha frequentato la scuola a Santa María de los Rosales, passando poi a studiare al liceo alla Lakefield College School in Ontario, Canada, prima di studiare legge all'Università Autonoma di Madrid. Nel 1992, Felipe ha fatto parte del team di vela olimpica iberica alle Olimpiadi tenutesi in quell’estate a Barcellona. Come tutti i futuri monarchi spagnoli, Felipe ha anche trascorso del tempo nelle forze armate.

Matrimonio

Nel 2004, presso la cattedrale di Almudena, a Madrid, sono state celebrate le nozze reali di Felipe e Letizia Ortiz, ex giornalista televisiva con un precedente matrimonio alle spalle. Lui e Letizia hanno due figlie insieme. La minore è l’Infanta Sofia, venuta al mondo nel 2007, mentre la primogenita è la principessa Leonor, nata nel 2005, ufficialmente intitolata la Principessa delle Asturie, che è l'erede al trono di Spagna e, in quanto tale, sta per iniziare il suo programma di addestramento militare triennale dopo essersi diplomata all'UWC Atlantic nel Galles del Sud.

Trono

Il 2 giugno 2014 è stata una data importante per l’attuale re di Spagna. Il padre Juan Carlos I, infatti, ha annunciato la sua decisione di abdicare in favore del terzogenito. Il figlio, dunque, con il nome di Felipe VI, è salito al trono allo scoccare della mezzanotte del 19 giugno 2014: lui e Letizia sono diventati re e regina ufficiali di Spagna. La coppia reale iberica è sempre stata impegnata a modernizzare e innovare la monarchia. Sono stati i primi monarchi a ricevere e riconoscere le organizzazioni LGBT. Felipe ha anche modificato il protocollo per consentire ai capi di governo appena eletti di prestare giuramento laico, senza crocifisso o Bibbia, come invece era sempre avvenuto in precedenza.

Parentele

Felipe VI e Letizia partecipano spesso a cerimonie ed eventi importanti anche per le altre casate europee, come l’incoronazione del re Carlo III d’Inghilterra. I due sono cugini in base a diverse linee di parentela che fanno capo alla regina Victoria di Hannover, vissuta nell’Ottocento.