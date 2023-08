Kate Middleton al rave: la principessa del Galles lascia una mancia da 800 euro. Chi è Rose Hanbury

Londra, 16 agosto 2023 – Ma cosa ci faceva la principessa del Galles Kate Middleton all’Houghton Festival, un ‘rave’ che dura 24 ore nelle campagne del Norfolk? La futura regina era a cena da una coppia di amici storici, il marchese e la marchesa di Cholmondeley, David e Rose. Che sono anche vicini di casa della residenza Anmer Hall. E li ha seguiti al festival. La principessa del Galles si è goduta la serata. Poi ha lasciato una mancia da 700 sterline, insomma 800 euro al ristorante Turntable & Napkin.

one of the boys snapped kate middleton @ houghton 🤣 pic.twitter.com/JRQjNywXdf — Jazz (@JazzWild_) August 15, 2023

La serata di Kate al festival musicale

Kate, senza William ma accompagnata dalle guardie del corpo, era in total black e scarpe da tennis. Ha fatto di tutto per passare inosservata ma naturalmente non ci è riuscita. La sua foto, con sorriso e drink in mano, è finita anche sui social. Come è noto, la principessa ama ballare, e lo ha già dimostrato in diverse occasioni. In questo caso però ha soprattutto ascoltato musica.

Che cos’è l’Houghton Festival

L’Houghton Festival, che si svolge nelle campagna del Norfolk dal 2017, di fatto ha le modalità di un rave. Decine di artisti si esibiscono infatti per 24 ore no stop.

La mancia da 700 sterline

La stampa inglese che ha ‘stanato’ Kate Middleton al festival dà due versioni diverse della mancia: c’è chi l’attribuisce totalmente alla principessa e chi invece la riferisce a tutto il gruppo. Resta comunque quella ‘serata diversa’.

Chi è Rose Hanbury

Ma è anche la compagnia a fare notizia. Qualcuno ripesca il gossip del palazzo reale. Quando su Rose Hanbury si era scatenato un gran putiferio. E c’era chi aveva sottolineato l’amicizia troppo intima fra la marchesa, ex modella, e il principe William. Solo chiacchiere (da rave?).