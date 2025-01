Legno massello. Eleganza minimal

Calligaris riscopre l’autenticità e la matericità del legno nella nuova Capsule Collection che reinterpreta una selezione di tavoli iconici del brand, introducendo tre esclusive finiture in legno massello: Wild Natural, dalle tonalità calde e mielate, Wild Gray, elegante e neutra e Wild Carbon con una profonda sfumatura di nero. Ogni pezzo risulta così unico grazie alle venature e ai nodi che contraddistinguono il materiale di partenza.

Il tavolo Cameo (nella foto in alto a destra) si presenta in una nuova veste in legno massello, con un design essenziale e raffinato. Perfetto per momenti conviviali, unisce la matericità del piano in legno al minimalismo della base.

Il tavolo Sunshine si distingue invece per i nuovi piani in legno, che aggiungono spessore e carattere al design. Grazie all’ampia scelta di finiture del basamento, Sunshine si adatta facilmente a diversi stili abitativi, diventando un protagonista discreto ma essenziale nella zona living o nello studio.

Twins (nella foto in basso a sinistra) rappresenta l’equilibrio perfetto tra classico e moderno. I nuovi piani in legno enfatizzano il contrasto tra materiali e spessori, conferendo una forte presenza scenica al tavolo. Ideale per ambienti che cercano un tocco di esclusività.

Con linee decise e il piano in legno naturale, il tavolo Icaro si distingue per la forte personalità estetica. Un elemento di design capace di trasformare ogni ambiente in uno spazio di carattere.

Aria di rinnovamento per le famiglie iconiche delle sedute Calligaris con l’introduzione di una nuova base ad alzata a gas, si amplia la gamma per alcune serie di sedute con scocca imbottita e in materiale plastico, con la consolidata attenzione al comfort. La base zavorrata ne garantisce la stabilità.