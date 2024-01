Le serie tv 2024. Foster, Kidman, Winslet. Le dive dettano legge in una stagione da Oscar

Serie tv Usa 2024, pronti alla visione compulsiva: la Marvel si presenta subito il 9 gennaio con Echo (Disney+), la storia di Maya Lopez (Alaqua Cox), supereroina nativo americana e sorda, quasi un unicum dell’MCU, e il 15 arriva l’attesissima True Detective 4: Night Country (Sky). Se dieci anni fa, nella prima dirompente stagione, Matthew McConaughey e Woody Harrelson vagavano in Louisiana sulle tracce di un serial killer, ora due grandi attrici, la Jodie Foster due volte premio Oscar e Kali Reis, ci portano all’estremo opposto degli Usa, in Alaska, per indagare sull’omicidio di una nativa (anche qui) che torna in primo piano dopo la misteriosa sparizione di un gruppo di scienziati da una stazione di ricerca.

Passiamo a Netflix, dove ha appena debuttato The Brothers Sun con protagonista la premio Oscar Michelle Yeoh, lei è un’ex criminale di Taiwan che vorrebbe rifarsi una vita a Los Angele. Altra donna, altri misfatti, stesso fascino: Sofia Vergara, già Gloria Delgado in Modern Family, è Griselda Blanco in Griselda (25 gennaio), “Madrina“ di un cartello nella Miami anni ’70 e ’80. Il 22 febbraio è la volta del fantasy live-action Avatar: La leggenda di Aang: un mondo diviso in quattro nazioni, una per ogni elemento (acqua, terra, aria e fuoco), dominate da un Avatar che ha il compito di mantenere ordine e pace. Poi ci sono i grandi ritorni. Il 16 maggio arrivano i primi quattro episodi di Bridgerton 3 – gli altri quattro escono il 13 giugno – dove gli appassionati della rivisitata Reggenza britannica potranno seguire la storia d’amore tra Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton). Entro la fine del 2024 ci sarà anche la quinta stagione del thriller psicologico You con l’astuto, ossessivo e violento Joe Goldberg interpretato da Penn Badgley (Ben di Gossip Girl).

Dopo il Golden Globe per l’Elvis cinematografico, torna al piccolo schermo Austin Butler con Masters of the air (26 gennaio, Apple Tv), dramedy storica – l’hanno prodotta Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman – che ci fa riporta alla Germania nazista e al 100° Gruppo Bombardieri dell’aviazione statunitense, il “Bloody Hundredth“. Lo stesso giorno, su Amazon Prime Video, debuttano invece i primi due episodi di Expats basata sul best-seller di Janice Y.K., ambientata a Honk Kong nel 2014 dove le vite di tre donne americane, tra le quali il personaggio di Nicole Kidman, si intrecciano.

Il prossimo mese si apre con Genius: MLK/X (1 febbraio, Disney+), quarta stagione di un’antologia che questa volta si concentra sui due pilastri del movimento per i diritti degli afroamericani, Martin Luther King Jr. (Kelvin Harrison Jr) e Malcolm X (Aaron Pierre) e con Mr. & Mrs. Smith (2 febbraio, Amazon Prime Video), con Donald Glover e Maya Erskine, rivisitazione del film del 2005 che fece innamorare Brad Pitt e Angelina Jolie. Un’importante doppietta su Disney+: il 25 febbraio tornano gli amati Rick Grimes (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira) in The Walking Dead: The Ones Who Live, spin-off della serie sugli zombie più famosa del mondo conclusasi nel 2022 dopo 12 stagioni, e il 27 febbraio Shogun, ispirata al romanzo del 1975 di James Clavell, su Lord Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada) e nello sfondo il Giappone del 1600. Non manca l’universo espanso di Star Wars con The Acolyte (data d’uscita ancora da definire), che narra l’ascesa dei Sith cento anni prima degli eventi di La minaccia fantasma.

In primavera debuttano la comedy Palm Royale (20 marzo, Apple Tv) sull’arrivista Maxine Simmons (Kristen Wiig) e Fallout (12 aprile, Amazon Prime Video), dove ritroviamo il futuro apocalittico post-nucleare dell’omonimo videogioco. Poi, una carrellata di promesse su Sky: sempre a marzo The Regime con Kate Winslet in versione dittatrice e a inizio estate la seconda stagione di House of The Dragon, prequel del Trono di Spade.

Per l’autunno dovrebbe essere pronta Dune: Prophecy, che narra cosa è accaduto diecimila anni prima dell’arrivo di Paul Atreides (Timothée Chalamet) sulle scene, e Il Pinguino, dove Colin Farrell riprende i panni dell’antagonista del Batman di Matt Reeves. Infine il thriller The Sympathizer, tratto dall’omonimo libro vincitore del Pultizer, sulla crisi di una spia comunista vietnamita (Hoa Xuande), con le star Sandra Oh e Robert Downey Jr.

Rimandate al 2025 la quinta e ultima stagione di Stranger Things (il rinvio potrebbe significare un numero maggiore di puntate), la nuova serie Marvel Daredevil: Born Again con Charlie Cox, Squid Game 2 e la Mercoledì di Jenna Ortega, il cui primo ciak è previsto ad aprile.