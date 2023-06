‘La Ragazza e l’Ufficiale’: trama e anticipazioni della nuova serie turca di Canale 5

Un amore grande diviso dalla guerra, sullo sfondo le vicende storiche della Rivoluzione Bolscevica. È ambientato in una Russia lacerata dalla guerra e dalla fame – dove la spinta al cambiamento metterà gli uni contro gli altri, mandando in frantumi il mondo dorato della nobiltà zarista – la nuova serie tv turca ‘La Ragazza e l’Ufficiale’ (Kurt Seyit ve Sura), un racconto appassionante in 21 puntate (due stagioni trasmesse una dopo l’altra per tutta l’estate) in onda a partire da venerdì 9 giugno, in prima serata su Canale 5 (21.20). Un mix di ingredienti che promettono un’estate di grandi emozioni, seguendo il filo rosso di una storia realmente accaduta e narrata dalla scrittrice Nermin Bezmen, nipote del tenente turco Seyt Eminof, diventato il protagonista della serie. La colonna sonora, scandita da musiche decisamente coinvolgenti, sono state affidate a Toygar Ilsikli.< span=""><>

Dove è ambientata la serie

'La Ragazza e l'Ufficiale' è ambientato durante la Prima Guerra Mondiale nella Russia zarista dell'inizio del Novecento. È un dramma storico che ha per protagonisti il luogotenente Kurt Seyit Eminof, primogenito di una famiglia molto ricca della Crimea, e la bellissima nobildonna Sura. I due si incontrano ed è subito amore, ma Seyit è costretto a partire per la guerra nell'esercito dello Zar. Ferito, ritorna a San Pietroburgo e trova una città sconvolta dalla rivoluzione bolscevica. Fame, povertà e la rabbia del popolo minacciano la nobiltà zarista: a quel punto Kurt e Sura decidono di fuggire attraverso il Mar Nero per raggiungere la città turca di Istanbul. E il loro amore sarà messo a dura prova dalle difficoltà della vita.

Il best seller: una storia vera

Nermin Bezmen che è la scrittrice del romanzo 'Furt Seyt & Shura', incentrato intorno alle vicende di personaggi realmente esistiti. Il libro è stato subito un best seller fin dal suo debutto nel 1992, ed è considerato un classico della letteratura turca contemporanea. Si tratta di un travolgente dramma romantico ambientato nel periodo storico – ricostruito con lunghe e minuziose ricerche – in cui lo splendore della Russia imperiale viene cancellato sulla scia della Grande Guerra. Bezmen racconta la storia di due amanti sfortunati in fuga dall'ondata di devastazione provocata dalla rivoluzione bolscevica, e lo fa con grande sensibilità: metà di questa coppia che ha cercato rifugio nella capitale del morente Impero Ottomano era suo nonno. Tradotto in 12 lingue, 'Kurt Seyt & Shura' ha ispirato la serie tv turca che continua a incantare milioni di telespettatori in tutto il mondo.

La trama

Anticipazioni della prima puntata

Il cast: attori e personaggi

È scoppiata la Prima Guerra Mondiale e il, uomo affascinante e coraggioso di origine turca, che è uno dei migliori ufficiali dello Zar. Durante una licenza partecipa ad un ballo organizzato dai genitori del suo amico Petro, ex ufficiale dell'esercito. Al ballo incontra, detta Sura, la più giovane di tre sorelle, figlie di Julien Veriensky. I due si innamorano, ma la guerra complica tutto. La loro storia d'amore vivrà molti tormenti. Sarà ostacolata dalle famiglie e soprattutto dal, che desidera vederlo sposato con una ragazza turca. Poi, da lì a poco, scoppia la prima guerra mondiale e Kurt sarà chiamato al fronte. Ferito durante un combattimento,, mentre tutti lo danno per disperso. A mettere i bastoni tra le ruote ai due giovani innamorati sarà anche, ex compagno d'armi e intimo amico di Kurt che diventerà suoKurt Seyit Eminof conosce la bellissima e giovane nobile Alexandra Verjenskaya, detta Sura, durante una licenza dal fronte. L'amore scatta durante un ballo e per la ragazza è subito. Anche Seyit non rimane indifferente al fascino della giovane ma, più grande di età e più smaliziato dalla vita, finge di ignorarla. Poco dopo Seyit parte con i suoi amici per la Crimea, dove farà visita alla sua famiglia. Sura e sua sorella Valentina rimangono a Pietrogrado per, ricoverato in ospedale per una non specificata malattia. Sura sogna di danzare con Seyit, emozione che non ha vissuto. In Russia, intanto, cominciano iI protagonisti principali de 'La Ragazza e l'Ufficiale' sono– il bellissimo Cesur di 'Brave and Beautiful', visto in Italia la scorsa estate – e, attrice e cantante di successo in Turchia. Ecco gli altriprincipali:(episodi 14-21) interpretata da Fahriye Evcen,(episodi 1-19) interpretato da Birkan Sokullu,(episodi 1-19) interpretato da Ushan Calir,interpretato da Serdar Gökhan,nel doppio ruolo di Nermin Bezmen (episodi 7-13) ed(episodi 14-21).(episodi 1-13) interpretata da Seda Güven,(episodi 2-21) interpretata da Elçin Sangu, La baronessa(episodi 2-13) interpretata da Asli Orcan,(episodi 1-21) interpretata da Demet Özdemir,(episodi 1-21) interpretato da Caglar Ertugrul,(episodi 2-21) interpretata da Melisa Asli Pamuk.

Dove vedere la serie

La serie televisiva è composta da due stagioni, che in Italia vedremo l’una dopo l’altra per tutta l’estate 2023. In totale sono 21 puntate: 13 episodi nella prima stagione, altri 8 episodi nella seconda stagione. La serie verrò trasmessa da Canale 5 in prima serata (21.20), a partire da venerdì 9 giugno. Si potrà vedere anche su Mediaset Infinity.