Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana è diventata mamma

Di recente Kitty Spencer, la nipote della principessa Diana – figlia del conte Charles Spencer e della top model Victoria Aitken, nata Lockwood – modella a sua volta, ha rivelato di essere mamma in un tenero post nella festa dedicata alla figura materna nel Regno Unito. La notizia ha fatto scalpore anche perché la Spencer non aveva annunciato pubblicamente la sua gravidanza.

Royal family nella bufera

In questi giorni, inoltre, mai i riflettori sono tutti puntati sulla casa reale britannica, dopo lo spinoso foto-gate – con un’immagine ufficiale di Kensington Palace ultra ritoccata – che ha visto al centro Kate Middleton e ha alimentato le teorie cospirative sulla sua strana assenza dalle scene della principessa, reduce da un misterioso intervento all’addome subito a metà gennaio. Insomma, troppi punti interrogativi e ben poca chiarezza, mentre il patto di fiducia tra i sudditi e la monarchia si basa proprio sulla fiducia. Una fiducia che ora è stata violata. E non se ne capiscono ancora i motivi.

Il bebè di Kitty Spencer

In questo scenario ha strappato più di un sorriso e ha rallegrato gli animi il post di Kitty Spencer, con una foto a corredo che la ritrae su una spiaggia con un bebè tra le braccia, ripreso alle spalle. Si vede solo la testolina dai capelli biondi, simili a quelli della madre. “Ti amo incondizionatamente”, ha scritto la Spencer. Ma il sesso è stato svelato in un commento di una delle sorelle di Kitty, Lady Eliza – gemella di Amelia – che ha scritto “La mia perfetta nipote”. Dunque si tratterebbe di una bambina. Non si sa nulla, invece, al momento, del nome della neonata.

Il matrimonio con Michael Lewis

Il padre della piccola di Kitty Spencer è il facoltoso uomo d’affari sudafricano Michael Lewis, sposato dalla modella e aristocratica britannica nell’estate di tre anni fa, nel 2021, nella zona dei Castelli Romani, in Italia. La coppia ha reso pubblica la loro storia nel 2019. La proposta di matrimonio da parte di Lewis per la Spencer è arrivata quell’anno, ma poi, poco dopo, è scoppiato il Covid e i due fidanzati hanno dovuto rimandare i loro piani nuziali. Al suo matrimonio Kitty è stata accompagnata all’altare dai suoi fratelli, Louis Spencer, visconte di Althorp, e Samuel Aitken, al posto di suo padre, il conte Spencer, che ha fatto sapere di non poter partecipare alla cerimonia. A differenza delle altre spose del casato, Kitty ha scelto di non indossare uno dei più antichi e preziosi cimeli di famiglia, la celebre Spencer Tiara. A suo tempo, la zia Lady D, quando sposò l’allora principe Carlo nel luglio 1981, decise invece di non mettere tra i capelli un gioiello offerto dalla compianta Elisabetta II, ma di avere proprio la Spencer Tiara con sé.