Italian Pum, lo smalto color porpora scuro che si ispira a un antico frutto italiano

Roma, 2 dicembre 2024 – Dopo il successo del Black Cherry con le sue calde sfumature autunnali, è tempo di virare verso tonalità più fredde e intense. Con l’arrivo di dicembre, la manicure di tendenza si arricchisce di sfumature profonde e glaciali: è il momento dell’Italian Plum, il nuovo protagonista delle unghie invernali.

Che colore è l’Italian Plum

Identificato da Pantone come una delle tonalità più in voga della stagione, l’Italian Plum è una perfetta fusione tra bordeaux, viola e melanzana, con accenti ramati che lo rendono unico. Questa nuance intensa prende ispirazione dal “ramassin di Saluzzo”, una varietà di susina tipica del Piemonte sud-occidentale, nota per i suoi toni ricchi e magnetici. L’azienda statunitense che si occupa di catalogare i colori per tecniche e grafiche descrive l’Italian Plum come un “porpora scuro e profondo, capace di sprigionare un’energia magica”, ideale, dunque, per chi cerca una manicure sofisticata e moderna come la pop star americana Gracie Abrams, che ha sfoggiato questa tonalità in un post su Instagram.

Le forme delle unghie che valorizzano il porpora scuro

Il colore Italian Plum si presta particolarmente bene a diverse forme di unghie, poiché la sua tonalità profonda ed elegante riesce ad adattarsi a vari stili. Tuttavia, alcune forme possono esaltare ancora di più la bellezza di questa tonalità scura e sofisticata. La forma a mandorla è elegante e affusolata, che consente di esaltare il colore scuro, creando un effetto sofisticato e raffinato. L'Italian Plum, con le sue sfumature intense, sta benissimo su questa forma allungata, poiché ne amplifica la sensualità e la raffinatezza. Le unghie squadrate, che donano alle mani un aspetto moderno e pulito, si abbinano perfettamente a colori scuri come l’Italian Plum. Gli angoli arrotondati, invece, ammorbidiscono la linea e permettono di indossare il colore senza rischiare che appaia troppo duro. Vanno bene anche le unghie coffin (a bara), allungate e con angoli in evidenza, quelle a ballerina, come le precedenti, ma con un bordo più diritto, e quelle a stiletto, la forma più audace e affilata.

Il trucco da abbinare

A uno smalto Italian Plum è opportuno abbinare un make-up sofisticato, capace di valorizzarne il fascino profondo e magnetico. Per l’incarnato, dunque, si può puntare su una base uniforme e luminosa, utilizzando un fondotinta a lunga tenuta con un finish naturale o satinato. Un blush dai toni malva o rosati, meglio se con sottotoni freddi, dona un tocco di freschezza senza risultare eccessivo, mentre un illuminante perla o champagne, applicato sugli zigomi e nei punti strategici, aggiunge luminosità al viso. Nel caso si voglia fare un leggero contouring, è importante sfumarlo bene senza esagerare con i contrasti. Per il trucco degli occhi, le tonalità violacee o prugna possono creare una perfetta armonia con il colore delle unghie, enfatizzando lo sguardo con sfumature eleganti. In alternativa, ombretti taupe o bronzo freddo offrono una soluzione più neutra, lasciando il focus sulle mani. Si possono anche sovrapporre un ombretto satinato, nelle nuance suggerite, e uno glitterato o shimmer con sfumature metallizzate. Un eyeliner nero o viola scuro definisce ulteriormente lo sguardo, mentre un mascara volumizzante nero o viola scuro completa il look con intensità. Per le labbra, si può optare per tonalità neutre, come nude rosati, cipria o beige freddi, ideali per un risultato equilibrato. Chi preferisce un effetto più audace e grintoso può provare un rossetto prugna o bordeaux, in linea con le sfumature dell’Italian Plum. Un gloss trasparente o leggermente colorato, con riflessi freddi, rappresenta invece un’alternativa più fresca e moderna.