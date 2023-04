Intellettuali contro influencer Così cambiano le Ferie d’agosto

Inizieranno oggi sull’isola di Ventotene le riprese di Un altro Ferragosto, il nuovo film di Paolo Virzì seguito dell’acclamato Ferie d’agosto del 1996, che valse al regista il David di Donatello come miglior film. Un altro Ferragosto vedrà il ritorno a Ventotene delle due famiglie di villeggianti, i Molino e i Mazzalupi, tra le quali nel vecchio film si erano consumate feroci schermaglie ideologiche infarcite di ipocrisie, tradimenti, snobismi, contraddizioni, amori disperati e innocenti.

Il film precedente prendeva le mosse nella casa di Ventotene della famiglia del giornalista e intellettuale di sinistra Sandro Molino (interpretato da Silvio Orlando) che trascorreva le vacanze dell’estate del 1996 con la sua compagna Cecilia (Laura Morante), compagna che alla fine della pellicola rivelava di essere incinta dell’uomo. Vicini “indesiderati“ dei raffinati Molino, gli occupanti della casa contigua: la famiglia di Ruggero Mazzalupi (lo scomparso Ennio Fantastichini), facoltoso bottegaio, tipico rappresentante del “generone” romano, insieme alla moglie Luciana con sua sorella Marisa (Sabrina Ferilli) di cui Ruggero era da sempre innamorato, il marito di Marisa, ex cantante di night indebitato col capofamiglia, la figlia di Ruggero e Luciana, l’adolescente Sabrina.

Nel sequel incontreremo Altiero Molino, il figlio di cui era incinta Cecilia e che oggi è un ventiseienne imprenditore digitale che decide di tornare a Ventotene col marito fotomodello per radunare i vecchi amici intorno al padre malato, per regalargli un’ultima vacanza in quel luogo a lui così caro. Non si aspetta di trovare l’isola in fermento per il matrimonio dell’ex adolescente Sabrina “Sabry“ Mazzalupi col suo fidanzato Cesare: la ragazzina goffa figlia del bottegaio romano è diventata una celebrità del web e le sue nozze sono un evento mondano che attira i media ma anche misteriosi emissari del nuovo potere politico.

Ancora una volta due tribù di villeggianti che rappresentano due Italie apparentemente inconciliabili, destinate a confrontarsi di nuovo, a Ferragosto, per una sfida stavolta definitiva. Prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group con Rai Cinema, Un altro Ferragosto schiera ancora nel cast Orlando, la Morante, la Ferilli, ma anche Christian De Sica, Emanuela Fanelli ed Ema Stokholma.