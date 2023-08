Ilaria D’Amico compie 50 anni: la carriera e la vita privata

Tanti auguri a Ilaria D’Amico che quest’oggi, 30 agosto 2023, compie 50 anni. Un traguardo importante, nonché l’occasione giusta per ripercorrere la sua lunga carriera nel corso della quale ha brillato soprattutto come commentatrice sportiva tra le più esperte del panorama italiano. Ecco dunque il suo percorso da giornalista, dagli esordi fino ai progetti più recenti, oltre alle curiosità sulla sua vita personale “nel dietro le quinte”.

Chi è Ilaria D’Amico

Ilaria d'Amico nasce per l’appunto il 30 agosto 1973 a Roma, sotto il segno della Vergine. L’inizio del suo percorso personale è in realtà lontano dal mondo dello spettacolo: D’Amico inizia infatti a studiare Giurisprudenza, maturando il sogno di diventare, un giorno, un’affermata penalista. Sembra però che con il passare del tempo si fosse resa conto di come non avrebbe mai voluto rischiare di difendere imputati di cui non apprezzasse i principi etici, per cui a soli 4 esami dalla laurea decide di mollare tutto e tentare un’altra strada. La prima occasione di avvicinamento alla televisione si presenta grazie ad un amico di famiglia, Arnaldo Santoro, che le fa conoscere Renzo Arbore: il musicista e conduttore campano prende subito D’Amico sotto la sua ala protettrice, facendola lavorare nel format ‘La giostra del gol’, su Rai International. Pare che secondo Arbore, Ilaria d’Amico avesse tutte le carte in regola dal punto di vista fisico per una trasmissione simile: la giornalista era infatti il perfetto esempio di bellezza mediterranea da presentare al pubblico della rete.

L'ascesa nel mondo dello sport

Proprio grazie alla trasmissione di Arbore, destinata agli italiani che vivevano all’estero, Ilaria D’Amico riesce a sviluppare un’approfondita conoscenza del mondo del calcio che nel giro di pochi anni le apre molte porte. La collaborazione con il giornalista Gianfranco de Laurentiis, da questo punto di vista, si rivela per lei particolarmente preziosa e proficua. Ecco dunque che in questi anni Ilaria D’Amico riesce a prendere il timone di importanti trasmissioni sportive di approfondimento legate ai mondiali di Calcio del 1998 e agli Europei del 2000 (sempre su Rai International), facendosi sempre di più le ossa in un universo storicamente dominato dai colleghi maschi, che lei però sembra dominare alla perfezione.

Diventata giornalista pubblicista nel 2001, conduce per tre stagioni al fianco di Corrado Tedeschi il contenitore ‘Cominciamo bene estate’ su Rai Tre, anche se la sua più grande passione, come dimostrano le esperienze successive, rimarrà per sempre il calcio.

Gli anni di Sky e il cult ‘Campioni’

Un momento chiave della sua carriera è il passaggio a Sky, nel 2003, quando inizia a condurre SKY Calcio show seguendo per i telespettatori abbonati tutti gli aggiornamenti del campionato di Serie A. Nello stesso periodo, ad ogni modo, Ilaria d’Amico ha anche l’occasione di proseguire la sua carriera in chiaro con la conduzione del reality sportivo ‘Campioni’, del quale sarebbe rimasta al timone per due stagioni. In quest’ultima trasmissione, supportata dall’allenatore Ciccio Graziani, Ilaria D’Amico seguiva le avventure del Cervia, una squadra di giovani aspiranti calciatori con il sogno della Serie A nel cuore.

Al di là di questa breve parentesi in Mediaset (‘Campioni’ a suo modo è stato un piccolo cult), Ilaria D’Amico viene ricordata soprattutto per essere stata per tanti anni (fino al 2018) la conduttrice di ‘Sky Calcio Show’. Per quanto la passione per il pallone non sia mai venuta meno, nel 2020 la conduttrice ha comunque deciso di chiudere un cerchio, lasciandosi alle spalle una volta e per tutte il giornalismo sportivo per dedicarsi anche ad altri progetti.

In un’intervista esclusiva concessa a Verissimo, a proposito, la presentatrice aveva spiegato che uno dei motivi principali che l’aveva in qualche modo costretta al ritiro dal giornalismo sportivo era stata la lunga malattia e la morte della sorella, a cui era molto legata, un evento tragico che l’ha segnata nel profondo. Parlando di lei, Ilaria D’Amico aveva commentato: “Io ho cercato di infonderle speranza, affinché lottasse fino alla fine. Lei ci ha restituito la sua ironia. Abbiamo affrontato questo percorso unite. Lei si è spenta piano piano. Ci ha legato il fatto di aver fatto questo percorso così terribile. Sento la mancanza fisica, ma la sento sempre con me. Lei per me era un punto di riferimento, la base a cui tornare, abbiamo vissuto una vita insieme e anche l’ultima parte del cammino”.

Lasciatasi il trauma del lutto alle spalle, Ilaria D’Amico ha di recente deciso di intraprendere una nuova avventura professionale: da ottobre 2022, infatti, la presentatrice è tornata in Rai per un programma di approfondimento intitolato ‘Che c’è di nuovo’, in onda su Rai Due. L’esperienza però non è stata molto fortunata: causa bassi ascolti, il format ha chiuso i battenti il 12 gennaio 2023.

La vita sentimentale e la storia con Gigi Buffon

Al di là dell'attività lavorativa, Ilaria d’Amico è stata negli ultimi anni un personaggio molto discusso e chiacchierato anche per altri motivi, più legati alla cronaca rosa. Alle spalle la conduttrice ha un ex marito, Rocco Attisani, che è il padre del suo primo figlio, Pietro. Dopo la fine della storia con Attisani, Ilaria D’Amico ha ritrovato l’amore tra le braccia del celebre ex portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, dal quale ha avuto un secondo figlio nel 2016, Leopoldo Mattia.

La conduttrice è finita al centro dei gossip a lungo essendo stata la causa della fine del precedente matrimonio di Buffon con la modella Alena Seredova: lo sportivo tradì la sua ormai ex compagnia proprio con Ilaria D’Amico, della quale sembra essere oggi innamorato più che mai.