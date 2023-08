Charlize Theron nega il lifting: “Non ho paura di invecchiare”

Charlize Theron è un’attrice molto apprezzata non solo per le doti recitative e le intense interpretazioni, ma anche per il carattere determinato e la personalità carismatica. Quando, di recente, la Theron è stata a Roma per la presentazione di ‘Fast X’, il decimo lungometraggio della saga ‘Fast & Furious’ – le cui riprese sono avvenute, in parte, proprio nella Capitale – sul red carpet gli occhi erano tutti per lei.

Niente bisturi

Quando le sue foto hanno iniziato a girare sui social, Charlize è stata al centro di molti commenti sul suo aspetto estetico. In tanti hanno scritto che l’attrice sembrava mostrare lineamenti diversi. Alcuni hanno supposto che, probabilmente, si fosse sottoposta al bisturi del chirurgo. La risposta dell’attrice non ha tardato ad arrivare. Parlando con la rivista ‘Allure’, la Theron ha negato di essersi sottoposta a un lifting. Ha spiegato: “Il mio viso sta cambiando, e amo che il mio viso stia cambiando”. E ha aggiunto: “Sto solo invecchiando, cavolo! Non significa che ho fatto una brutta chirurgia plastica. Questo è semplicemente ciò che succede”.

Doppio standard

La 48enne, vincitrice di un Premio Oscar per ‘Monster’, ha anche raccontato che ha riflettuto spesso sul diverso trattamento riservato agli uomini da un lato e alle donne dall’altro rispetto all’avanzare del tempo e i segni dell’età su viso e corpo. L’attrice ha sottolineato che, nella mentalità comune, gli uni sono trattati come “vini pregiati”, le altre come “fiori recisi”. “Disprezzo questo concetto e voglio combatterlo”, sottolineando che, dal suo punto di vista, le donne vogliono invecchiare in un modo che sia giusto per loro. Ha detto Theron: “Penso che dovremmo essere un po' più empatici su come ognuno di noi affronta il proprio percorso”. Tra i nuovi progetti professionali di Charlize c’è anche la promozione del profumo L’Or de J’Adore di Dior. Theron è legata al marchio da oltre vent’anni e si è detta grata alla maison anche per questa nuova opportunità.

Origini

Charlize Theron è nata il 7 agosto 1975 a Benoni, vicino a Johannesburg, in Sudafrica, unica figlia di Gerda (nata Maritz) e Charles Theron. Nel suo albero genealogico figurano origini francesi, tedesche e olandesi; i suoi antenati francesi, in particolare, erano coloni ugonotti giunti presto in Sudafrica. Il 21 giugno 1991, il padre di Theron, dipendente dall’alcol, ha aggredito fisicamente la madre dell’attrice e ha minacciato la moglie e la figlia mentre era ubriaco. Gerda ha sparato e ha ucciso il consorte. Il tribunale ha poi giudicato la sparatoria come legittima difesa.

Primi successi

Charlize è salita alla ribalta al cinema alla fine degli anni '90 grazie a ruoli in pellicole come ‘The Devil's Advocate’ (1997), ‘Mighty Joe Young’ (1998) e ‘The Cider House Rules’ (1999). È stata lodata dalla critica per la sua interpretazione della serial killer Aileen Wuornos nel già citato ‘Monster’ (2003), di cui è stata anche produttrice. Per questo film drammatico ad alta tensione Theron ha vinto l'Orso d'argento, il Golden Globe, il premio del sindacato degli attori e la statuetta d’oro degli Academy Awards come Miglior attrice protagonista, oltre a tanti altri riconoscimenti prestigiosi. È stata la prima sudafricana a vincere un premio Oscar in una categoria principale di recitazione.

Altri film

L’artista ha ricevuto ulteriori nomination agli Oscar e ai Golden Globe per la sua performance in ‘North Country’ nel 2005 (sul problema delle molestie sessuali sul lavoro) e una nomination ai Golden Globe per la sua interpretazione nella commedia drammatica ‘Young Adult’ nel 2011. Nel 2012, è apparsa in ‘Snow White & the Huntsman’ e ‘Prometheus’, entrambi successi al botteghino. Theron è diventata cittadina statunitense nel 2007, pur mantenendo la cittadinanza sudafricana. Negli ultimi anni, si è dedicata alla produzione, sia in televisione che al cinema. Altri suoi film popolari sono stati: - ‘The Italian Job’ (2003) con Mark Wahlberg ed Edward Norton; - ‘Mad Max: Fury Road’ (2015), nei panni di Furiosa; - ‘Atomic Blonde’ (2017), nel ruolo di un'agente segreta coinvolta in spionaggio durante la Guerra Fredda; - ‘Fast & Furious 8’ (‘The Fate of the Furious’) (2017); - ‘Truffatori in erba’ (‘Gringo’) (2018); - ‘Tully’ (2018); - ‘Non succede, ma se succede...’ (‘Long Shot’) (2019); - ‘Bombshell - La voce dello scandalo’ (‘Bombshell’) (2019); - ‘The Old Guard’ (2020); - ‘Fast & Furious 9 - The Fast Saga’ (2021); - ‘Doctor Strange nel Multiverso della Follia’ (2022, cameo); - ‘L'accademia del bene e del male’ (2022); - il già ricordato ‘Fast X’ (2023).

Vita privata

Nel 2012 Theron, da madre single, ha adottato la sua prima figlia, Jackson. Nel 2015 ha preso con sé anche una seconda figlia, August. Intervistata da ‘Elle’ nel 2018, l’attrice ha spiegato perché ha scelto di adottare: era consapevole che al mondo ci sono molti bambini senza famiglie. “L'adozione è qualcosa di molto personale”, ha commentato Charlize. “Conosco persone a cui tengo molto che non ritengono di poter crescere un altro bambino come se fosse proprio. Rispetto questo. Ma per quel che mi riguarda - e non posso essere la sola là fuori - non ho mai visto differenze nell'educare un bambino adottato rispetto al mio stesso figlio biologico”. Ha concluso la star: “È stata sempre la mia prima scelta, anche quando avevo una relazione. Sono stata molto sincera con i miei partner dicendo che ero aperta ad avere i miei stessi figli biologici, ma che l'adozione doveva far parte della mia vita. Ne ero fortemente convinta”.