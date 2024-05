I film in uscita a maggio 2024 su Amazon Prime Video

Quali sono i film in arrivo nel catalogo di Prime Video a maggio 2024? Qui sotto potete trovare una guida dettagliata con tutte le pellicole più interessanti a disposizione nella piattaforma streaming.

Il mese si apre con la commedia romantica “The Idea of you”

L’inizio del mese si apre con una commedia romantica che assicura buonumore e una dose di sorrisi. Parliamo di “The idea of you”. Diretta da Michael Showalter, la pellicola vede una sceneggiatura scritto insiema a Jennifer Westfeldt e basata sul romanzo omonimo di Robinne Lee. I protagonisti della storia sono Anne Hathaway e Nicholas Galitzine e il film racconta la storia d'amore tra una madre divorziata e il cantante di una popolare boy band. Presentato in anteprima al South by Southwest nel marzo 2024 ed è stato distribuito da Amazon MGM Studios il 2 maggio 2024. Il sito Rotten Tomatoes, che racchiude le diverse recensioni di film, vede una buona valutazione della pellicola che viene descritta così: "The Idea of You offre un gradito promemoria del fatto che Anne Hathaway rimane una deliziosa protagonista di una commedia romantica e riafferma che pochi registi sanno affrontare il genere meglio di Michael Showalter”.

Al centro della trama troviamo Solène Marchand, una gallerista d’arte e divorziata che decide di organizzare un viaggio in campeggio da sola mentre il suo ex marito Daniel porta la figlia Izzy e le sue amiche a Coachella. Un improvviso impegno di lavoro di Daniel la costringe a sostituire il padre della figlia come accompagnatore al festival musicale. L’uomo aveva organizzato un “meet and greet” (un incontro con saluto) con la famosa boy band August Moon e, proprio mentre si trovano nell'area VIP, Solène entra in quello che crede sia un bagno, solo per scoprire che si tratta della roulotte di Hayes Campbell, membro degli August Moon. I due si innamorano subito, anche se Solène, che ha sedici anni più di Hayes, si sente immediatamente a disagio per i sentimenti e l’attrazione che prova verso il leader del gruppo. E nasce l’interrogativo chiave che accompagna l’intera storia: lasciarsi guidare dall’istinto e dalle emozioni oppure cercare di essere razionali e allontanare quello che sembra un legame in divenire? La risposta la avrete solo guardando il film in streaming su Prime Video.

Atmosfere leggere e scacciapensieri anche per “Uno splendido disastro 2 – Il matrimonio”, in arrivo su Prime Video dal 17 maggio 2024. In questo caso continuano le avventure iniziate con il primo capitolo. Dopo aver passato una notte di follie a Las Vegas, Abby e Travis si ritrovano moglie e marito e decidono di partire per il Messico per festeggiare la loro luna di miele. Non saranno soli ma ad accompagnarli amici e parenti. E il titolo prevede e annuncia nuove disavventure per la coppia. Protagonisti della pellicola Dylan Sprouse e Virginia Gardner. Tra gli altri attori anche Brian Austin Green (nel suo curriculum “Beverly Hills 90210” e “Desperate Housewives”) e Rob Estes (Kyle in “Melrose Place”).

Si cambia completamente genere con un’altra novità a disposizione in streaming a partire dal 27 maggio 2024. Parliamo di “Boy kills world”. Ci troviamo di fronte ad una commedia-thriller d'azione con la regia di Moritz Mohr, al suo debutto dietro la macchina da presa. La trama è stata sceneggiata da Tyler Burton Smith e Arend Remmers e si base su una storia Remmers e Mohr. I protagonisti principali della pellicola sono Bill Skarsgård, Jessica Rothe, Michelle Dockery, Famke Janssen, Sharlto Copley, Brett Gelman, Andrew Koji e Isaiah Mustafa. La vicenda ruota attorno alla sete di vendetta messa in azione da un esperto di arti marziali, diventato sordomuto a causa di un attacco che ha ucciso tutta la sua famiglia. E i suoi pensieri sono presentati come una voce interiore che nasce da un videogioco infantile. Il film è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival del 2023.

Ma le novità non sono finite qui.

L’arrivo di “Joker” nel catalogo e dell’horror “Thanksgiving”

Questo mese è arrivata anche “Joker”, la pellicola capolavoro interpretata da Joaquin Phoenix. Nei prossimi mesi potremo vedere il secondo capitolo della storia con co-protagonista Lady Gaga in una versione drama/musical, in base alle prime indiscrezioni e anticipazioni. In catalogo dal 1 maggio 2024.

Dallo stesso giorno è anche disponibile la commedia cult “La rivincita delle bionde”, film del 2001 con Reese Witherspoon mattatrice. Dal 2 maggio spazio anche per “Monster Hunter”. Al centro della trama troviamo Artemis, a capo di un'unità militare delle Nazioni Unite. Il suo unico scopo è quello di combattere i mostri che hanno invaso il pianeta Terra. Finché improvvisamente, un giorno, incontrerà un uomo col quale dovrà chiudere un portale per impedire ai nemici di attaccarli.

Dal 6 maggio, arriva “Come uno scoglio”, l’ultimo film con protagonisti Pio e Amedeo. I due comici vestono i panni di Pio, nominato sindaco grazie a un gruppo di loschi imprenditori della zona. In città ecco arrivare un ex carcerato, Amedeo. E chiede a Pio di assumerlo come autista personale, dando inizio ad un'amicizia decisamente fuori dal comune (e con una serie di disavventure in agguato).

Altra commedia italiana dal 25 maggio, “I soliti Idioti 3 – Il ritorno”. Il film riprende le fila della celebre serie e vede Ruggero che si risveglia dal coma dopo 10 anni. Una volta saputo quanto accaduto, Gianluca, diventato un ecologista, un esperto di insetti e docente, accetta di accompagnare il padre e fargli scoprire quello che c'è e che è accaduto negli anni in cui era in coma. Non mancano i personaggi che sono diventati celebri nella serie e nei primi due capitoli della saga, interpretati, come sempre, da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli.

Il 30 maggio, sbarca anche l’esordio alla regia di Pietro Castellitto (anche interprete principale), “Enea”. Al centro della trama l’amicizia complicata e fuori dalla righe tra due ragazzi, Enea e Valentino, tra feste e spaccio di droga. Intorno a loro, personaggi improbabili e una famiglia impegnativa.

Per gli amanti del genere horror, infine, vi segnaliamo l’arrivo di “Thanksgiving”, film del 2023 diretto e prodotto da Eli Roth con protagonisti Nell Verlaque, Patrick Dempsey e Addison Rae. Un anno dopo una terribile tragedia, un gruppo di ragazzi sembra essere preso di mira da un misterioso quanto violento assassino.