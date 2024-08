Il formaggio e il suo regno. Viaggio tra i sapori

I formaggi sono il primo sapore dell’autunno che si avvicina. Non mancano quindi gli eventi che li vedono protagonisti. Prima tra tutti, la settima edizione di Caseifici Open Day, il 21 e 22 settembre. I caseifici agricoli e artigianali di tutt’Italia aprono le porte ad appassionati, esperti e curiosi per raccontarsi, presentando se stessi, gli spazi aziendali, i processi produttivi, i frutti del loro lavoro e la loro storia. Filo conduttore, il formaggio, da scoprire e assaggiare con invitanti degustazioni.

Tra i tanti caseifici, da non perdere la pluripremiata Latteria Perenzin a San Pietro di Feletto, nello splendido scenario delle Colline di Conegliano Valdobbiadene, patrimonio Unesco. La maître fromager Emanuela Perenzin, assieme ai figli Matteo ed Erika, ha organizzato un weekend ricco di eventi. Si inizia venerdì 20 settembre, alle 19, con un talk a Villa Gera dal titolo ’L’arte del caciolaio tra sorte e fortuna, l’eredità di Francesco Gera da Conegliano e il futuro dei moderni casari’, seguito da un buffet di formaggi. Sabato 21 e domenica 22, al PER Bottega & Cheese Bar, alle 10.30 e alle 17, tour con visita al Caseificio e al Museo Premiata Latteria Perenzin con degustazione guidata di formaggi, vini e cocktail. Sempre sabato, al Castello di Formeniga, dalle 17.00, c’è il Giardino delle Meraviglie, con Cheese Making Experience, area intrattenimento e giochi, possibilità di visitare gli animali dell’azienda agricola e premiazione del concorso di disegno per i bambini. Per i più grandi, è attivo un laboratorio di Cake Design e, dalle 18.00, dj-set e aperitivo nel Giardino Panoramico.

In Val di Sole, invece, fino al 23 settembre va in scena Cheese Festival di Sole, evento enogastronomico dedicato al tipico formaggio Casolét. Una festa di sapori, tradizioni e cultura dell’alpeggio, con visite guidate a malghe, stalle e caseifici, degustazioni, approfondimenti e spettacoli enogastronomici, menù a base di Casolét, mercati contadini, fiere e feste dell’agricoltura.

Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, il 5 e 6 ottobre, ospita la 20ª edizione di Caseus, evento che riunisce grandi caseifici e piccoli produttori di malga. Per il terzo anno si conferma lo spirito internazionale della manifestazione che propone tre percorsi: Caseus Venenti, Caseus Italie e Caseus Mundi. Accanto, un ricco calendario di degustazioni, incontri e masterclass per un totale di oltre novanta appuntamenti.

Il 19 e 20 ottobre, a Morbegno, si svolge la 117ª Mostra del Bitto, dedicata al celebre formaggio della Valtellina. Con oltre un secolo di storia, mira a rievocare le antiche lavorazioni valtellinesi, i prodotti DOP e la memoria di ricette tradizionali. Infine, alla ribalta un altro formaggio tipico. Domenica 10 e 17 novembre a Talamello si terrà Fiera del Formaggio di Fossa, noto anche come Ambra di Talamello. Nella cornice del suggestivo borgo della Valmarecchia, si potrà conoscere la storia di questo formaggio stagionato nelle fosse scavate nella roccia arenaria, assistere alla ’sfossatura’ e gustarlo nei numerosi stand gastronomici.