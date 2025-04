Il Doppio gioco di Soderbergh. Fassbender-Blanchett coppia di spie

Con Black Bag: Doppio gioco di Steven Soderbergh, in sala dal 30 aprile con Universal, non ci si annoia mai, nonostante le molte scene d’interno e la scarsa azione. Protagonista di questo film perfetto, a firma dell’autore di Sesso, bugie e videotape, è un’affiatata coppia di agenti segreti inglesi composta da George Woodhouse (Michael Fassbender) e dalla collega e moglie Kathryn (Cate Blanchett). George riceve un delicato incarico dal suo superiore Meacham (Gustaf Skarsgård): ha una settimana per scoprire chi, dall’interno dell’agenzia, ha trafugato Severus, un software top-secret che mette in pericolo tutto il sistema. Tra i cinque sospettati, lo avvisa Meacham, c’è anche sua moglie.

Parlando della credibilità della sceneggiatura a firma di David Koepp, Soderbergh ha spiegato a Variety: "Le persone con cui abbiamo parlato e che lavorano nell’ambito dell’intelligence ci hanno raccontato che si frequentano tra loro. È chiaro che le spie escono con altre spie, perché è davvero difficile per loro avere una relazione con qualcun altro".