Addio al nubilato, cinque idee per renderlo indimenticabile

Festeggiare un’amica che sta per sposarsi o essere la festeggiata prossima ai fiori d’arancio significa pregustare momenti divertenti all’insegna della condivisione e dell’allegria, o dell’intimità, con le amiche del cuore. Però a volte per l’addio al nubilato le idee non sono immediate, magari anche perché ce ne sono troppe sul piatto e mettere d’accordo tutte non è così semplice. Inoltre si ha voglia di stupire la festeggiata, per la quale deve trattarsi di una bella sorpresa, ma anche di andare sul sicuro con qualcosa che possa essere di suo gradimento e accontentare anche le altre partecipanti.

Come scegliere

Prima ancora di riflettere sull’addio al nubilato e le idee migliori per il proprio gruppo, perché i festeggiamenti siano un successo occorre prestare attenzione ad alcuni aspetti fondamentali come: - i gusti e le preferenze della futura sposa; - la lista delle invitate, assicurandosi che parenti e amiche siano tutte gradite alla festeggiata; - il budget a disposizione; - un tema attorno a cui organizzare l’evento; - gadget in linea con il tema scelto: a parte essere un ulteriore elemento di intrattenimento e simpatia, saranno dei ricordi da conservare e da rispolverare ogni tanto per rievocare quelle ore spensierate in compagnia. Ecco qualche suggerimento che potrebbe servirti per il prossimo addio al nubilato e idee tra le più originali del momento.

Full immersion nella natura

La futura sposa è un’ambientalista convinta? Perché non organizzare un weekend in montagna o in campagna, ma anche in riva al mare o in lago, alternando escursioni a sessioni di yoga? Le più dinamiche e sportive, poi, possono pensare a qualche attività più movimentata, ad alto tasso di adrenalina, come il “volo d’angelo” per sorvolare, appesi a una fune, paesaggi spettacolari come quelli delle Dolomiti o del Pollino. Altre cose che si potrebbero fare sono kayak o canoa in diversi posti attrezzati ad hoc: dalla Dora Baltea alle Cinque Terre fino alla Gola dell’Alcantara, in Italia non mancano splendide località e zone adatte anche a queste attività.

Lezioni di cucina e degustazioni

Se tra i vari interessi tra amiche condividete l’amore per i fornelli, potrebbe essere piacevole organizzare uno show cooking o un mini-laboratorio di cucina sotto la guida di uno chef professionista. Ci sono pure delle location da affittare per questo scopo, attrezzate di tutto punto. Anche un percorso di degustazione di vini, con formaggi, salumi o altri abbinamenti, potrebbe essere un’alternativa per vere intenditrici e palati raffinati.

Beauty brunch

Riguardo all’addio al nubilato 2023 e alle proposte che vanno per la maggiore, a parte le classiche terme e Spa, se volete qualcosa di diverso e originale potreste prendere in considerazione il beauty brunch: è perfetto per chi ama abbinare i trattamenti di bellezza, chiacchiere, confidenze intime e il buon cibo da gustare con le amiche, soprattutto finger food e stuzzichini, ovviamente rispettando prima di tutto le preferenze e le esigenze alimentari della sposa.

Come in ‘Sex and the City’

Se non vi siete perse una sola puntata di ‘Sex and the City’ e state aspettando in trepida attesa la seconda stagione di ‘And Just Like That’ per un pigiama party improvvisato come ai bei tempi, per rievocare l’atmosfera newyorkese in cui vivono Carrie e le sue inseparabili amiche potreste organizzare un giro in limousine con tanto di champagne per brindare.

Shooting da top model

Molti studi fotografici propongono dei servizi fotografici professionali di gruppo con due o tre cambi d’abito e trucco e parrucco per la sposa. Se si hanno caratteri esuberanti e allegri e piace il genere, c’è da divertirsi. È un modo alternativo per conoscersi meglio e “fare gruppo”. Le immagini scattate da un professionista vengono poi post-prodotte e salvate in una chiavetta Usb o su un link accessibile solo alle partecipanti all’evento. Un modo per avere splendidi ricordi condivisi!