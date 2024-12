I regali di Natale? Solidali ’Progetto Itaca’ compie 25 anni

Regali solidali perché il Natale sia una festa per tutti. Il ’Progetto Itaca’ ripropone questa iniziativa che l’associazione porta avanti da 25 anni adoperandosi come supporto, prevenzione e riabilitazione per chi vive il disagio mentale e le rispettive famiglie. "Crediamo – dice la presidente, Felicia Giagnotti – che il Natale sia un’occasione speciale anche per offrire un aiuto concreto a chi vive situazioni di difficoltà. I nostri regali solidali sono molto di più di un dono: sono un’opportunità per sostenere iniziative che offrono speranza a chi soffre di disturbi psichici e alle loro famiglie". I regali di quest’anno sono un giusto mix fra qualità, creatività e solidarietà. Si tratta di cartoline natalizie, personalizzabili e disponibili in formato digitale o stampato, ideali per condividere un messaggio di affetto e solidarietà con amici e parenti. Quindi la ’Latta d’artista’, che celebra il 25simo anniversario di ’Progetto Itaca’ ed è decorata con il design unico degli artisti di UltraBlu; contiene 2 chili di un riso pregiato. Per ultimo ’Tutti matti per il riso’, il relegalo in confezioni da un chilo che rende a questo dono un valore essenziale per una causa importante. I regali solidali di ’Progetto Itaca’ si possono scegliere e ordinare acrivendo a [email protected] o chiamando allo 02.6269.5235. Inoltre c’è disponibilità sul sito ufficiale dell’associazione nella

sezione dedicata al Natale Solidale, www.progettoitaca.org/natale-solidale.

"La salute mentale – dice la presidente Giagnotti – deve stare a cuore a tutti noi".

Riccardo Jannello