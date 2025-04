Femminicidio Ilaria Sula, sequestrati dei coltelli a casa dell’ex. Al vaglio la posizione della mamma di Mark Samson

Roma, 7 aprile 2025 - Alcuni coltelli sono stati sequestrati dalla polizia in via Homs, nel quartiere Africano, a Roma, nella casa del 23enne accusato dell'omicidio di Ilaria Sula. Uno di questi potrebbe essere stato utilizzato nell'omicidio. Le lame saranno analizzate dagli specialisti delle forze dell'ordine. Al giovane sono contestati i reati di omicidio aggravato e 'occultamento di cadavere'. Quest'ultima accusa potrebbe essere contestata anche alla madre del 23enne convocata oggi per un interrogatorio in Questura.

Secondo quanto apprende l'AGI, la donna potrebbe essere iscritta oggi, formalmente, sul registro degli indagati dai pm di piazzale Clodio. Insieme a lei, nelle prossime ore, sarà ascoltato anche il marito e padre del ragazzo.

La manifestazione in ricordo di Ilaria Sula

Nel femminicidio della studentessa di Terni emergono dubbi sulla versione di Mark Samson, il 23enne reo confesso che ha sostenuto di aver fatto tutto da solo. Mentre la difesa del giovane di origine filippina fa filtrare che sta valutando la possibilità di richiedere una perizia psichiatrica, per gli inquirenti ci sono alcuni punti poco chiari sul ruolo della donna. In particolare si vuole verificare la ricostruzione fornita dal figlio che sostiene di aver ucciso la sua ex, 22enne studentessa umbra della Sapienza, alle 11 di mattina di mercoledì 26 marzo, in un raptus di gelosia dopo che aveva letto il messaggio che aveva ricevuto da un ragazzo.

Il giovane ha detto inizialmente che la madre era in casa ma poi non ha voluto più tornare sulla presenza o meno dei genitori, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Stando alla versione del 23enne, nel giro di tre ore avrebbe agito da solo e senza aiuti infilato il corpo di Ilaria in una valigia, ripulito la sua stanza, gettato il coltello e gli stracci e il tappeto sporchi di sangue in un cassonetto per poi raggiungere alle 14 la zona di Poli, a una quarantina di chilometri da Roma, dove ha gettato il cadavere in un dirupo prima di rientrare a casa.

Il giovane è accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere della ragazza con cui sostiene che la relazione si era interrotta il 19 marzo. Gli inquirenti sospettano che possa essere stato aiutato da qualcuno e non escludono che questo femminicidio possa essere stato premeditato, anche perché un'amica della vittima sostiene che il 26 marzo Samson fosse entrato nell'appartamento di Ilaria per consultare dati sul suo pc.

A Terni i funerali

Oggi a Terni, la sua città d'origine, sarà lutto cittadino per i funerali della studentessa: alle 14 dalla casa in viale dello Stadio partirà un corteo a piedi verso il cimitero comunale dove è prevista una piccola cerimonia all'ingresso. Il funerale proseguirà all'interno con il papà Flamur, la mamma Gezime, il fratello Leon, i parenti e tanti amici di Ilaria. Sempre oggi, ma alle 10,30, a Misilmeri, nel Palermitano, si terranno i funerali di Sara Campanella, la studentessa universitaria di 22 anni uccisa da un compagno di corso, Stefano Argentino, in strada a Messina.

I funerali di Sara Campanella

Momenti di profonda commozione anche a Misilmeri (Palermo) per i funerali di Sara Campanella, anche lei studentessa universitaria uccisa lo scorso 31 marzo a Messina dal collega reo confesso Stefano Argentino. Un lungo applauso della folla che si era raccolta davanti alla chiesa San Giovanni Battista ha accolto l'arrivo della bara bianca con le spoglie della giovane, preceduta da tre ragazze che portavano una sua foto e una corona di alloro. "Mi amo troppo per stare con chiunque. La donna è libertà, per Sara", è la frase che si legge sulle magliette bianche dei ragazzi che hanno portato a spalla il feretro e che campeggia sui tanti cartelli affissi per le vie del piccolo centro, nel giorno del lutto cittadino e nell'intero Palermitano proclamato per l'assassinio della giovane studentessa.

Nella piazza, dove è stato allestito un maxi schermo per seguire l'orazione funebre anche a chi è rimasto all'esterno, su alcune transenne campeggia uno striscione con la scritta "nel ricordo di Sara a difesa delle donne, basta femminicidi" esposto ieri allo stadio dai tifosi della curva nord del Palermo, e alcuni palloncini di colore argento che compongono le lettere del sue nome.