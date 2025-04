Mussolini, Shakespeare, adolescenti e Dark Lady: aprile è un romanzo

Che primavera sarebbe senza una manciata di libri capaci di farci evadere, riflettere o semplicemente emozionare? Aprile 2025 porta in libreria oltre un centinaio di nuovi titoli. Per voi, abbiamo selezionato sei uscite imperdibili tra romanzi storici, noir, gialli filosofici e avventure letterarie.

La copertina del libro di Antonio Scurati

Antonio Scurati – M. La fine e il principio (Bompiani)

Tra ovazioni e polemiche, la saga “M” arriva a compimento. Antonio Scurati ci porta dritti nel cuore dell’Italia repubblichina: gli ultimi seicento giorni di Benito Mussolini, dalla prigionia al Gran Sasso alla Repubblica Sociale. Un’opera poderosa e conclusiva (forse!), che fonde rigore storico e pathos letterario, in cui si racconta l’ora più buia della nostra nazione; tra violenza, vendette e redenzione, con un occhio rivolto a Milano, teatro tragico di guerra civile, e uno sguardo struggente verso il fragile germoglio della nascente democrazia.

La copertina del libro di Roberto Cotroneo

Roberto Cotroneo – La nebbia e il fuoco (Feltrinelli)

Un professore silenzioso, un segreto della Resistenza, e un narratore che torna nella sua città d’origine, Alessandria, per far luce sul passato. Cotroneo costruisce un romanzo intimo, dolce e malinconico, in cui la verità si confonde con il bisogno di ricordare. Una riflessione profonda su cosa significhi davvero “memoria” in una società distratta. In un’intervista a “Il Piacere della lettura” in cui si parlava di “Se una mattina d'estate un bambino” (Neri Pozza), è stato chiesto a Cotroneo dell’importanza che ha avuto nella sua vita il suo professore d’inglese. “È una domanda curiosa. Su questo professore ho scritto un libro intero e si intitola “La nebbia e il fuoco”. È un libro sul potere sacro dell’insegnamento, su come gli insegnanti possano cambiare la vita delle persone, in meglio, naturalmente. A volte anche in peggio, ma è una minima parte. […] Credo profondamente nel potere didattico della maieutica, nella capacità di insegnare.”

La copertina dell'ultimo libro di Massimo Carlotto

Massimo Carlotto – Danzate su di me (SEM)

Quattro racconti noir, quattro protagoniste femminili che lottano – e resistono – in un’Italia precaria, patriarcale e feroce. Donne che non si arrendono, che cercano una via d’uscita da ruoli imposti e relazioni tossiche. Carlotto firma un blues narrativo graffiante e poetico, dove la violenza si intreccia con la speranza e il desiderio di riscatto.

La copertina del volume di Ilaria Gaspari

Ilaria Gaspari – L’hotel del tempo perso (Rizzoli)

Dieci comandamenti raccontati da dieci scrittrici italiane in una serie collettiva di racconti lunghi. Ilaria Gaspari firma “L’hotel del tempo perso”: un hotel misterioso, orologi impazziti e un’atmosfera all’Agatha Christie. Ma qui, dietro la facciata del giallo, si cela una riflessione sul comandamento “Non rubare”. Gaspari firma un racconto raffinato, filosofico e intelligente, capace di tenere col fiato sospeso mentre spinge a riflettere su ciò che davvero ci viene sottratto: il tempo, le verità, le illusioni.

L'ultimo lavoro di Felicia Kingsley

Felicia Kingsley – L’amante perduta di Shakespeare (Newton Compton)

La regina del romance italiano torna con un’avventura ricca di colpi di scena e flirt ad alta quota. Nick Montecristo, ladro gentiluomo e irresistibile, si lancia in una missione tra libri rari e misteri shakespeariani. Ma l’incontro con Angelica, un’ereditiera impertinente e affascinante, complica ogni suo piano. Divertente, brillante e dal sapore internazionale.

Il nuovo libro di Antonio Manzini

Antonio Manzini – Max e Nigel (Sellerio)

Un fuori classifica che merita attenzione. Manzini cambia registro e ci regala una storia per ragazzi (dai 10 anni in su): divertente, avventurosa e tenera. Max e Nigel, due giovanissimi pasticcioni, affrontano misteri scolastici e dilemmi esistenziali con energia e ingenuità. Un piccolo gioiello sull’amicizia, la crescita e il sentirsi fuori posto.

Che siate in cerca di riflessione o di svago, questo mese ce n’è per tutti i gusti. Buona lettura!