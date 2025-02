I premi “Ballerini Dalla“. Benvegnù alla memoria. Brunori Sas e Fulminacci

Lo prenderanno, il cielo, con le mani e, chissà, forse voleranno anche più in alto degli aeroplani. Succederà il 4 marzo, anniversario del compleanno di Lucio, nella terza edizione di “CIAO Rassegna Lucio Dalla“, la serata-evento condotta dall’attrice e presentatrice Drusilla Foer al teatro Arena del Sole di Bologna. L’evento che, ogni anno, premia con i “Ballerini Dalla“ gli artisti e le opere innovative con l’obiettivo di riconoscere quell’approccio emotivo e visionario, che l’arte di Lucio Dalla ha sempre incarnato e che tuttora conserviamo nel nostro immaginario.

A Paolo Benvegnù, scomparso il 31 dicembre dello scorso anno, è stato assegnato il Ballerino Dalla per la categoria Artista. Sarà Luca Roccia Baldini a ritirare il riconoscimento con I Paolo Benvegnù, che suoneranno assieme a Irene Grandi e Brunori Sas. Proprio qualche giorno fa, Brunori ha cantato a Sanremo L’anno che verrà, celebre brano di Lucio, dedicando l’esibizione a Benvegnù. "Era uno di quei grandi che sapevano unire profondità e grande ironia come Lucio Dalla", ha detto sul palco dell’Ariston. A Il morso di Tyson di Brunori Sas andrà il Ballerino Dalla per la categoria Canzone. Il singolo è estratto dal sesto album registrato in studio, L’albero delle noci, come l’omonimo brano, con cui Brunori è salito sul terzo gradino del podio di Sanremo.

Dardust vince, anche quest’anno, nella sezione Producer/Talent Scout; Gloria! di Margherita Vicario e Davide Pav arriva al primo posto nella categoria Colonna sonora e Una nessuna centomila nella categoria progetto (ritirerà il premio Noemi).

Sarà inoltre premiato Fulminacci con il Ballerino Dalla per la categoria Percorso artistico, riconoscimento assegnato dalla direzione artistica della rassegna. Gaetano Curreri, leader e cofondatore degli Stadio, riceverà il premio assegnato dalla Fondazione Lucio Dalla; Diodato, il premio Siae e Noemi, il riconoscimento Nuovo Imaie.

La regista imolese de Il ragazzo dai pantaloni rosa, Margherita Ferri, riceverà lo speciale Ballerino Dalla QN Il Resto del Carlino “per aver dimostrato – come sapeva fare Lucio Dalla – che l’arte è un mezzo potente e democratico per dare una voce a chi questa voce è spesso negata”. Presente anche Angela Baraldi, vincitrice del premio Fondazione Bologna Welcome.

Sul palco dell’Arena del Sole, si esibiranno i due giovani vincitori del “CIAO Contest, la musica di domani“, che cerca e valorizza i nomi futuri della scena nazionale. Tra le oltre seicento candidature arrivate, Cordio si è aggiudicato il primo posto nella sezione artisti e Mare tra i producer. Il 5 marzo, poi, i protagonisti della rassegna saranno ospiti della Casa di Lucio per un’esperienza a porte chiuse.

“CIAO Rassegna Lucio Dalla“ è ideata da Pressing Line e iCompany e da quest’ultima realizzata con la direzione artistica di Massimo Bonelli. È promossa da Fondazione Lucio Dalla in collaborazione con il Comune di Bologna e realizzata grazie al main sponsor Banca di Bologna mentre QN Quotidiano Nazionale (il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, Luce!) è media partner dell’iniziativa.