È morto David Hekili Kenui Bell, attore di ‘Lilo & Stitch’

L’attore hawaiano David Hekili Kenui Bell, noto al grande pubblico per il suo ruolo comico di “Big Hawaiian Dude” nel recente adattamento live-action di Lilo & Stitch, è deceduto all’età di 46 anni. Lo ha confermato la polizia senza segnalare alcun sospetto di morte violenta. Le circostanze sono ancora al vaglio del coroner, ma l’autopsia è in corso per determinare la causa esatta del decesso.

L’ultimo saluto della sorella a David

La tragica notizia è stata condivisa dalla sorella, Jalene Kanani Bell, in un commovente post su Facebook il 15 giugno: “È con il cuore pesante che condivido che il mio dolce, generoso, talentuoso, divertente, brillante e bellissimo fratellino… trascorrerà oggi in compagnia del nostro Padre Celeste” .

Bell aveva recentemente portato la famiglia alla prima proiezione del film a Kapolei, a sole due settimane dalla sua uscita al cinema, il 23 maggio. “Ha comprato i posti migliori per tutti noi… poi abbiamo parlato sul divano, bevuto una seltzer e fatto un po’ di genealogia” ha raccontato la sorella .

Chi era David Hekili Kenui Bell

Nativo di Kaimuki, Bell aveva frequentato la Punahou e la Kalani High School. Prima del debutto cinematografico, aveva partecipato a episodi di Hawaii Five-0 (2014) e Magnum P.I. (2018–2019), e aveva una carriera nel mondo del doppiaggio. Tra l’altro la sua è la voce narrante dell’Aeroporto Internazionale di Kona. Attualmente è in fase di post-produzione un altro suo lavoro: ‘The Wrecking Crew’, un action-comedy prodotto da Amazon MGM con protagonisti Dave Bautista e Jason Momoa. La sua agente, Lashauna Downie, lo ha descritto come un “gigante gentile” e, grazie al successo del live action Disney aveva appena raggiunto l’apice della sua carriere.