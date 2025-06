Stefano Accorsi mostra il fisico sui social e “scatena” i colleghi

“Ci vuole un fisico bestiale” cantava Luca Carboni. Fisico bestiale che Stefano Accorsi esibisce in alcuni scatti sui social network. L’attore si trova a Tangeri, in Marocco, dove sta girando alcune scene del nuovo film di Gabriele Muccino. Film che ancora non ha un titolo ufficiale, ma che nel cast vede la presenza anche di Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini. Le riprese si svolgono a Roma e a Tangeri e proprio dal Marocco Stefano Accorsi sta esibendo una forma fisica invidiabile.

“Film che vai, corpo che trovi” è la caption che l’attore ha usato a corredo della foto in costume. E subito non hanno tardato a farsi sentire, con complimenti e commenti ironici, molti colleghi e amici dello stesso Accorsi. “Meco…mplimento” ha scritto Filippo Nigro, “Che filtro è?” ha chiesto Edoardo Leo, “Santo Stefano” ha commentato il regista Maurizio Lombardi, “Mazza er fisicaccio!” ha aggiunto la cantante Paola Iezzi.