Matilda De Angelis e la polemica che non c’è con Elodie ai Nastri d’Argento: “Strano vincere un premio insieme a un’altra persona”

Roma, 17 giugno 2025 – “È molto strano vincere un premio insieme a un’altra persona. Lo trovo molto irrispettoso, nel senso che ognuno di noi è un individuo singolo. Quando togli la singolarità, togli la personalità, l’impegno, l’unicità, la particolarità. Per me è insensato dare un premio condiviso con un’altra persona”. Matilda De Angelis, premiata insieme alla collega Elodie ai Nastri d’Argento come miglior attrice non protagonista per il film ‘Fuori’ di Mario Martone, ha semplicemente esternato questo pensiero. Che può peraltro apparire condivisibile e legittimo. Gli “ex aequo”, d’altro canto, sono inevitabili soltanto in competizioni sportive. In questo caso è particolarmente impegnativo immaginare che non si sia riusciti a scegliere a quale delle due attribuire questo riconoscimento.

Una frase che nulla ha a che vedere con il rapporto personale fra Matilda De Angelis ed Elodie nè con considerazioni professionali. In sostanza non esiste un “Matilda De Angelis polemizza con Elodie”. Semmai la polemica è diretta al sistema delle votazioni dei Nastri d’Argento e di manifestazioni del genere.

Il mondo del cinema non è nuovo a critiche dall’interno. Quella più citata, complice anche l’ormai celeberrima domanda di Francesca Fagnani all’interno del programma ‘Belve’, è l’accusa di Giuliana De Sio nei confronti del “solito circoletto”. Ovvero il fatto che, secondo l’attrice e anche secondo alcuni suoi colleghi pungolati sul tema proprio da Francesca Fagnani, nel mondo del cinema italiano a lavorare siano sempre gli stessi attori.