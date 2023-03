I matrimoni vip più attesi per l'estate 2023

Simona Ventura con Giovanni Terzi al Torino Film Festival - foto da Ig @simonaventura

Dopo le nozze a sorpresa di Laura Pausini e Paolo Carta, a marzo 2023, ci sono altri matrimoni vip su cui sono puntati i riflettori per l’estate 2023. Sono aperte le scommesse!

Simona Ventura e Giovanni Terzi

Una delle unioni più in pole position, in odore di fiori d’arancio, è quella di Simona Ventura e Giovanni Terzi. La conduttrice e lo scrittore fanno coppia fissa ormai da 5 anni. Per tre diverse volte, negli ultimi tre, hanno provato ad andare all’altare. Ma nelle prime due occasioni sono stati bloccati dalle ondate della pandemia, lo scorso anno dalla guerra, come hanno spiegato gli interessati in una recente intervista al 'Corriere della Sera'. Forse quest’anno sarà la volta buona. Ma se tra i matrimoni vip del 2023 potrebbe esserci anche quello di Ventura e Terzi, per il momento, forse anche per scaramanzia, "la data è top secret".

Diletta Leotta e Loris Karius

Pochi giorni fa sui social Diletta Leotta e il compagno Loris Karius hanno annunciato che diventeranno genitori. Molti si chiedono se i due aspetteranno la nascita del bebè oppure si sposeranno presto in vista del lieto evento. Il loro potrebbe essere uno dei matrimoni vip dell’estate del 2023. In tal caso sarebbero nozze flash in linea con la velocità con cui è iniziata e si è sviluppata la loro storia. La relazione tra la conduttrice sportiva e il portiere tedesco, infatti, è cominciata pochi mesi fa. Leotta e Karius si conosciuti a Londra, durante una cena organizzata da comuni amici ai primi di ottobre 2022. Già a novembre sono usciti allo scoperto, mostrandosi da subito uniti da una forte intesa.

Alena Seredova e Alessandro Nasi

Un altro lieto evento tra i matrimoni vip dell’estate 2023 o entro la fine dell’anno è quello tra Alena Seredova e Alessandro Nasi. La modella di origine ceca sposerà presto il manager e imprenditore, come lo ha annunciato lei stessa su Instagram lo scorso agosto. Quando lui le ha fatto la proposta erano in vacanza a Mykonos con la loro bambina, Vivienne Charlotte, nata nel 2020. Seredova ha già due figli, Louis Thomas, 15 anni, e David Lee, 13, avuti dall’ex marito, il portiere Gigi Buffon, da cui è separata dal 2014.

Matrimoni vip dopo proposte pubbliche speciali

A novembre 2022 l’attivista e modella Gessica Notaro ha ricevuto una proposta speciale, a sorpresa, dal sei volte campione di salto a ostacoli Filippo Bologni nell’ippodromo di Fieracavalli, in cui i due si erano conosciuti nel 2019 e in cui, lo scorso autunno, Coppa del Mondo della disciplina di Bologni.



Altra romantica proposta, sempre a novembre 2022, è stata quella di Valerio Scanu al compagno Luigi Calcara, ingegnere, inginocchiandosi davanti a lui con l’anello. La scena è stata filmata da un amico e diffusa poi sui social. I due sono insieme dal 2020. Per il cantante sardo è stata anche l’occasione del suo coming out pubblico.

A settembre 2022, sul red carpet del Festival del cinema di Venezia e a favore di fotografi, telecamere e social, Alessandro Basciano ha chiesto la mano di Sophie Codegoni, sua coinquilina nella casa del “Grande Fratello Vip 6”, dov’è scoccata la scintilla. La bambina che la coppia aspetta nascerà in estate. Festeggeranno anche le loro nozze?