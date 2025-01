La storia a lieto fine dell'Hachiko thailandese, adottato da una principessa

Roma, 28 gennaio 2025 - Le immagini dell’Hachiko thailandese, un meticcio bianco e marrone chiamato Moo Daeng che da novembre non si spostava dall’ingresso di un negozio di alimentari nella provincia di Nakohn Ratchasima, sono diventate virali sui social nelle scorse settimane. Il suo padrone, persona senza dimora, è morto in autunno, ma il cane continuava ad aspettarlo all’ingresso del mini market. Ora però la triste storia ha raggiunto un lieto fine: Moo Daeng ha trovato una nuova casa grazie a una principessa thailandese, che ha deciso di adottarlo. Prima di trovare una nuova casa, il cane veniva curato dallo staff del negozio di alimentari davanti a cui dormiva. Gli venivano offerti cibo, coperte e anche un peluche per cercare di alleviare la sua solitudine. Sui social per diverse settimane sono comparse le tristi foto di Moo Daeng abbandonato sul marciapiede, con gli utenti preoccupati per la sua “depressione”.

Le immagini, diventate virali in pochi giorni, hanno toccato il cuore anche della principessa Siribha Chudabhorn, che ha deciso di intervenire in prima persone. La nobile thailandese è nota per i suo impegno per il benessere degli animali e ha promesso di prendersi cura di Moo Daeng come se fosse uno dei suoi figli e di aggiornare i suoi follower sui social media sulle sue condizioni di salute.

Per ora il cane è stato portato all'ospedale veterinario dell'Università Kasetsart per controlli medici e successivamente verrà trasferito nella residenza reale della principessa a Chiang Mai. La principessa Siribha, 42 anni, è la figlia maggiore della principessa Chulabhorn Walailak, a sua volta figlia minore del defunto re Bhumibol Adulyadej e sorella dell'attuale re Maha Vajiralongkorn.