Tommaso Paradiso papà: è nata la figlia Anna

Tommaso è… in Paradiso. Fiocco rosa per il cantautore italiano Tommaso Paradiso e per la compagna Carolina Sansoni che, pochi giorni fa, ha dato alla luce la piccola Anna. Ad annunciarlo è stata proprio la fidanzata dell’artista che ha pubblicato su Instagram una foto dove si vede l’ex frontman dei Thegiornalisti sul letto insieme alla piccola.

Una dedica speciale

Nel post, Sansoni ha scritto: “Papà dice che sei arrivata prima perché non vedevi l’ora di conoscerci. Lui è un eterno romantico, vedrai, ed è anche per questo che lo amo molto. Benvenuta in questo pazzo mondo piccola Anna, non vedo l’ora di fare questo viaggio insieme a te”.

La storia d’amore fra Tommaso e Carolina

Il cantante e la compagna, imprenditrice e influencer, si erano conosciuti nel 2017 durante una partita di calcio e da allora sono sempre stati molto riservati circa la propria vita privata, tant’è che non avevano mai annunciato la gravidanza. La nascita di Anna nel giorno di Pasqua segna un nuovo capitolo nella loro storia d'amore. Dopo aver lasciato i Thegiornalisti nel 2019, Paradiso ha intrapreso una carriera da solista, con un successo crescente anche in questa nuova fase. Il suo album di debutto da solista, Space Invaders (2020), è stato molto apprezzato dal pubblico e dalla critica, e ha consolidato la sua popolarità nel panorama musicale italiano con brani spesso molto introspettivi e romantici. Chissà che la nascita della figlia non possa ispirare nuovi successi artistici. Per la musica, però, ci sarà tempo. Adesso Tommaso Paradiso è alle prese con il mestiere più bello e difficile del mondo: quello del genitore.