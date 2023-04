Giulia Cavaglià perde il volo e si infuria con una hostess di Vueling. La polemica sul web

“Faccio una petizione contro Vueling: non ci hanno fatto passare per tre minuti di ritardo al gate”. È lo sfogo in lacrime di Giulia Cavaglià, l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ rimasta bloccata all’aeroporto di Barcellona. “Siamo arrivati quattro minuti in ritardo, le persone sono ancora lì che si stanno imbarcando”, ha raccontato l’influecer nel video ai suoi 540mila follower che la seguono su Instagram. Il pianto disperato di Giulia su Instagram sta infuocando il web. L’influencer ha confessato di “aver avuto un attacco di panico” per colpa della hostess, che avrebbe negato le sue generalità impedendo così a Giulia di fare un esposto. L’episodio è accaduto domenica allo scalo di El Prat di Barcellona, raggiunto dall’ex tronista per imbarcarsi su un volo di rientro in Italia dopo una vacanza oltre confine. Nella storia di Instagram, ha etichettato la compagnia aerea spagnola con un epiteto forte: “Siete delle m.” (usando la parola completa).

La hostess non ha voluto darmi il suo nome e cognome per fare una lettera di richiamo a Vueling, questo dimostra la qualità del servizio Vueling e la qualità delle operatrici. Complimenti, davvero”, ha detto stizzita. “Ci sono ancora persone, il volo non è ancora partito: è ancora qui. Quindi il volo è pure in ritardo”. I suoi follower sono con lei. In tanti hanno raccontato storie di disservizi con la stessa compagnia aerea. E altri l’hanno attaccata, come ha fatto Selvaggia Lucarelli: “Negli aeroporti ci sono delle regole”.

Lucarelli: “Con gli attacchi di panico non usi il filtro bellezza”

L’influencer minaccia la compagnia di fare una petizione: pensa di essere Jep Gambardella e di avere il potere di far fallire una compagnia aerea”, si chiede ironicamente Selvaggia Lucarelli sulla sua pagina Instagram commentando il video di Giulia Cavaglià. “Ha perso un volo per 3 minuti di ritardo. Dice. Se era già al gate, come riferisce poi in una conversazione con una follower, vuol dire che ha fatto la fila e le hanno chiuso il volo mentre era in fila. In faccia. Non credo”.

È tutta da chiarire la dinamica dello spiacevole episodio accaduto domenica all’ex tronista di ‘Uomini e donne’, rimasta bloccata all’aeroporto di Barcellona per non essere riuscita a salire su un volo di ritorno in Italia. Ma di chi è la colpa? Responsabilità della hostess che l’avrebbe “fermata al gate per tre minuti di ritardo”, come ha detto in lacrime l’influencer in un video diventato virale su Instagram? “Oppure lei se ne è andata in giro mentre tutti erano in fila o si è distratta al cellulare, la fila è finita, le hostess hanno chiuso il volo e lei si è presentata tre minuti dopo. Versione più plausibile”, sostiene Selvaggia Lucarelli.

“La ragazza dovrebbe imparare che negli aeroporti esistono regole e slot – continua – e se arrivi in ritardo non devi prendertela con la dipendente chiedendo le sue generalità, manco fossi la polizia di stato. Incaxxati con te stessa e impara che gli aerei non ti aspettano manco se hai 1 milione di follower”. E l’affondo finale: “Se a ciò aggiungiamo le lacrime vere quanto quelle della Madonna di Trevignano e le accuse di istigazione agli attacchi di panico, mamma che pena. Saluti da Uelling”, ironizza Lucarelli prendendo in giro la pronuncia ‘maccheronica’ dell’ex tronista. “Con gli attacchi di panico non ti fai video selfie con il filtro bellezza”, conclude.