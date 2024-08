Gérard Depardieu accusato di stupro, chiesto il processo per il 75enne attore francese

Roma, 22 agosto 2024 – Nuova tegola giudiziaria per l’attore francese Gérard Depardieu, 75 anni, uno tra i più noti caratteristi del cinema d’Oltralpe degli anni ‘70, premiato a Cannes e candidato all’Oscar per il suo Cyrano de Bergerac. La procura di Parigi ha chiesto, il 14 agosto scorso, che l'attore e produttore cinematografico venga processato davanti a un tribunale penale dipartimentale per lo stupro e la violenza sessuale ai danni dell'attrice Charlotte Arno uld. Lo hanno dichiarato fonti vicine al caso e alla procura, confermando un articolo di Bfmtv.

Depardieu è stato incriminato il 16 dicembre 2020 a seguito di una denuncia dell'attrice 28enne che lo accusava di due stupri commessi il 7 e il 13 agosto 2018 a casa dell'attore nel 6/o arrondissement di Parigi. Spetta ora al giudice istruttore incaricato del caso ordinare o meno un processo. Queste convocazioni "sono il risultato di una lunga indagine che ci ha permesso di raccogliere gli elementi che confermano la parola della mia cliente", ha dichiarato all'Afp l'avvocato di Charlotte Arnould, Carine Durrieu-Diebolt. "Per lei si tratta di un enorme passo avanti, pieno di speranza, in attesa dell'ordinanza del giudice istruttore che chiuderà l'inchiesta", ha aggiunto.

Depardieu, già in passato da altre donne di violenza sessuale, ha sempre negato ogni addebito: "Non ho mai abusato di una donna", ha dichiarato a Le Figaro nell'ottobre 2023, riferendosi alle accuse di Charlotte Arnould. Al termine delle indagini a giugno 2019 condotte dal 3° distretto della polizia giudiziaria, il procedimento era stato chiuso perché i fatti non apparivano sufficientemente fondati. Charlotte Arnould aveva quindi presentato una denuncia di parte civile il 10 marzo 2020 a Parigi presso il decano dei giudici istruttori. "Dopo aver riesaminato il procedimento, il 31 luglio 2020 la procura di Parigi ha chiesto l'apertura di un'inchiesta giudiziaria per stupro", ha dichiarato il procuratore.

L’attore francese sarà processato in ottobre davanti al Tribunale penale di Parigi per violenza sessuale su due donne durante le riprese del film "Les volets verts" di Jean Becker nel 2021.