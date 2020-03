Il teschio nella pietra

I suoi "papà" paleontologi lo chiamano affettuosamente: è il più antico fossile mai ritrovato finora di un uccello moderno, risalente a 66,7 milioni di anni fa., giusto qualche migliaio di anni prima che l'asteroide colpisse la Terra causandone l'estinzione. La sua scoperta potrà aiutare gli scienziati a capire come gli uccelli si siano evoluti in quelli che sono oggi e come siano riusciti a sopravvivere all'evento catastrofico che ha cancellato i grandi rettili.Il fossile del Wonderchicken si celava in un pezzo di roccia grande come un mazzo di carte scoperto in una cava di calcare in Belgio, da cui spuntavano alcuni frammenti ossei di una zampa. Già più che sufficienti per attirare l'attenzione dei paleontologi, visto che, ma niente poteva prepararli a quello che avrebbero trovato dentro la pietra analizzandola con la tomografia computerizzata: un cranio integro e completo.Daniel Field della Univeristy of Cambridge, l'autore principale dello studio pubblicato su 'Nature' , lo ha definito "uno dei teschi fossili di uccelloe di qualunque parte del mondo".Al di là dell'appellativo Wonderchicken, il nome scientifico attribuito all'esemplare è Asteriornis mastrichtensis, in riferimento ad Asteria,, che si trasformò in quaglia per sfuggire alle avance di Zeus. Molto adatto, per un antichissimo "pollo" vissuto prima dell'asteroide.Il cranio ha caratteristiche che lo identificano chiaramente come un uccello moderno. Possiede numerosi tratti, ossia il pollo, il tacchino, gli uccelli da selvaggina e simili, e tratti che invece. Era insomma una sorta di curioso mix.Secondo la ricostruzione dei ricercatori, l' Asteriornis pesava circa 400 grammi, aveva, paragonabili a quelle di un piccolo gabbiano, e viveva a terra in prossimità della costa."L'origine della diversità degli uccelli viventi è avvolta nel mistero. Sappiamo solo che gli uccelli moderni si svilupparono a un certo punto, ma abbiamo pochissimi fossili risalenti a prima dell'asteroide", spiega uno degli autori della ricerca , Albert Chen; "Questo fossile ci forniscenelle fasi iniziali della loro storia evolutiva".