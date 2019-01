© Riproduzione riservata

I fratelli e pastori Romolo e Remo si fanno strada tra i pericoli di una natura ostile e le minacce di tribù sanguinarie: la loro lotta per la sopravvivenza è il seme che condurrà alla fondazione di Roma. 'Il primo re' è un film che punta alla verosimiglianza storica (anche nell'uso della lingua proto-italica) e a una messa in scena molto ambiziosa dal punto di vista produttivo. Il risultato è di grande impatto.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Peter Farrelly / Cast: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda CardelliniStati Uniti, anni Sessanta. In vista di una tournée negli stati razzisti del Sud, un pianista afroamericano ingaggia un italo-americano come autista e guardia del corpo: il rapporto tra i due è inizialmente difficile, ma impareranno a essere amici. 'Green Book' è un film agrodolce che racconta una storia realmente accaduta e lo fa con il giusto garbo, meritandosi cinque candidature agli Oscar 2019.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Dean DeBloisIl vichingo Hiccup e il drago Sdentato affrontano un nuovo, terribile avversario, mentre cercano di comprendere il loro posto nel mondo. 'Dragon Trainer – Il mondo nascosto' è il terzo e ultimo capitolo della saga d'animazione prodotta da DreamWorks Animation ('Shrek', 'Madagascar', 'Kung Fu Panda'). Pubblico e critica esteri concordano nel ritenerlo una degna conclusione della trilogia.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Diederik Van Rooijen / Cast: Shay Mitchell, Grey Damon, Kirby JohnsonUna ex poliziotta viene assunta per gestire il turno notturno dell'obitorio di un ospedale: un'inquietante presenza soprannaturale le renderà la vita difficile. 'L'esorcismo di Hannah Grace' è un thriller/horror che tenta un interessante lavoro di introspezione sulla protagonista, ma che non riesce a essere davvero convincente e per questo è stato stroncato dalla critica internazionale.Regia: Steven Caple Jr. / Cast: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa ThompsonAffermatosi come pugile, il figlio di Apollo Creed riceve una sfida che non può rifiutare: quella del figlio di Ivan Drago, colui che uccise Apollo sul ring e che venne poi sconfitto da Rocky. 'Creed II' è l'ottavo capitolo della saga dedicata a Rocky Balboa ed è un dramma sportivo che regala più di una soddisfazione, agli amanti del genere.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Yorgos Lanthimos / Cast: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel WeiszNel 1708 l'instabile regina Anna si disinteressa completamente delle sorti del regno d'Inghilterra, che pure è in guerra con la Francia: a corte la lotta per entrare nelle sue grazie, e in questo modo governare il paese, si fa accanita. 'La favorita' è un film dai toni ironici e agrodolci che è stato accolto in modo trionfale all'estero, conquistando anche dieci nomination agli Oscar 2019.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Berry Jenkins / Cast: Kiki Layne, Stephan James, Regina KingNew York City, anni Settanta. Una giovane afroamericana si batte insieme alla famiglia per scagionare il compagno e padre del figlio che porta in grembo, imprigionato per un crimine che non ha commesso. 'Se la strada potesse parlare' è un dramma che conferma le doti del regista e sceneggiatore Berry Jenkins ('Moonlight') e il suo sguardo preciso e onesto sulla questione afroamericana. Tre nomination agli Oscar 2019.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Peter Segal / Cast: Jennifer Lopez, Vanessa Hudgens, Leah ReminiUna quarantenne molto in gamba e con un sacco di esperienza lavorativa sul campo riceve un'offerta di lavoro degna delle sue doti solo grazie a una bugia: saprà farsi valere? 'Ricomincio da me' è una commedia con piglio femminista e ottimista, che negli Stati Uniti è piaciuta senza entusiasmi al pubblico ed è stata recensita male dalla critica.Regia: Francesco Miccichè / Cast: Vincenzo Salemme, Diego Abatantuono, Dino AbbresciaUn politico del Sud e un imprenditore del Nord: due capi famiglia che non si sopportano e che vengono colti contropiede quando la figlia del primo e il figlio del secondo decidono di sposarsi. 'Compromessi sposi' è una commedia degli affetti che strappa a forza qualche sorriso, ma che non osa con la trama e dunque non riesce a evitare una sensazione di déjà vu.Regia: Cédric Jimenez / Cast: Jason Clarke, Rosamund Pike, Mia WasikowskaRapidamente affermatosi tra le fila del partito nazista, Reinhard Heydrich diventa uno dei suoi esponenti principali e più efferati: un manipolo di combattenti della resistenza Ceca decide di assassinarlo. 'L'uomo dal cuore di ferro' ricostruisce fatti realmente accaduti contrapponendo la "banalità del male" all'ideologia di chi vi si oppose. Il risultato è un buon film, che però all'estero non ha entusiasmato.