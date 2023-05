Festival di Cannes 2023: ovazione per Michael Douglas. Folla in delirio per Johnny Depp. Le foto

Cannes, 16 maggio 2023 - Ovazioni dalla folla per il ritorno in pubblico da attore per Johnny Depp, re Luigi XV nel film Jeanne du Barry di Maiwenn che ha aperto il 76° Festival di Cannes e interminabile standing ovation con applausi ritmati per Michael Douglas, Palma d'oro onoraria. “Dannazione, sono più vecchio del festival di Cannes” ha detto Douglas, 78 anni, con gli occhi lucidi di lacrime quando la madrina Chiara Mastroianni lo ha invitato sul palco e una magnifica Uma Thurman ha chiamato l'attore “stella eterna e luminosa”.

Una clip di pochi minuti ha ricordato l'incredibile carriera di Douglas, figlio di Kirk pioniere di Hollywood e quando si sono riaccese le luci nella sala del Grand Theatre Lumiere dopo quegli spezzoni di Wall Street, Liberace, La guerra dei Roses, Attrazione Fatale, Basic Instinct e tanto altro, è apparso chiaro, se ce lo fossimo dimenticato, quale mostro di bravura sia l'attore premiato due volte con l'Oscar.

Sul red carpet folla in delirio quando dalla macchina scura è sceso Depp, l'ex pirata dei caraibi che interpreta un malinconico ma innamorato Luigi XV in Jeanne du Barry. Capelli raccolti con il codino, solita abbondanza di orecchini, anelli e bracciali, fazzoletto bianco nella giacca, occhiali scuri, palesemente teso per la reentrée, ma vista l'accoglienza anche rincuorato. La sua regista Maiwenn lo ha preso per mano e così hanno fatto l'ingresso in sala.