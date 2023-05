Cannes chiama Hollywood, da Depp a Di Caprio: una parata di divi

Cannes, 16 maggio 2023 – Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Michael Douglas, Harrison Ford, Martin Scorsese, Quentin Tarantino: ciak, si sogna. Non c’è neanche bisogno di girarci troppo intorno: l’edizione del festival di Cannes che si apre oggi sarà un’edizione ad altissimo tasso di star. Obiettivi, treppiedi, macchine fotografiche, schede di memoria. I fotografi sono pronti, con i loro smoking – obbligati dal dress code del festival, devono indossarli con tanto di papillon, mentre si prendono a gomitate per conquistare il centimetro buono, il primo piano migliore, sudati e sfiniti. Le star, dicevamo: Johnny Depp – che ha appena firmato un contratto da 20 milioni di dollari per Dior, una cifra vertiginosa per promuovere il profumo della maison – è il protagonista del film di apertura, Jeanne du Barry di Maiwenn. Michael Douglas, che riceverà la Palma d’oro alla carriera, terrà domani una masterclass, già “sold out“ da giorni.

Harrison Ford è il protagonista dell’attesissimo ritorno della saga di Indiana Jones, con Indiana Jones, il quadrante del destino , blockbuster costosissimo, 300 milioni di dollari, che sbarcherà nelle sale italiane a giugno. E con lui, nel film ci sono Phoebe Waller Bridge e Antonio Banderas, anche loro attesi sul red carpet. Nutritissima è la schiera degli attori che compongono il cast del film di Wes Anderson in concorso, Asteroid City : Tom Hanks, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Margot Robbie sono tutti nel film di Anderson, che racconta dell’arrivo di un alieno in una cittadina americana negli anni ’50.

Julianne Moore e Natalie Portman sono le protagoniste di May December , che mette in scena il complesso rapporto fra due donne, una delle quali ha dato scandalo in gioventù.

Martin Scorsese torna con i fedelissimi Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, per Killers of the Flower Moon : tre ore e 26 minuti di puro Scorsese, su una serie di omicidi negli anni ‘20. DiCaprio e De Niro sul red carpet, si può chiedere di più?

Donne: Michelle Yeoh, prima donna asiatica a ricevere un Oscar come migliore attrice, riceverà il premio Woman in Motion . Fantastica donna, con i suoi due Oscar e il carisma immenso, è Cate Blanchett, protagonista di The New Boy di Warwick Thornton, in cui veste i panni di una suora rinnegata nell’Australia degli anni ’40. Marion Cotillard, premio Oscar per La vie en rose , è la protagonista di Little Girl Blue , mentre la giovane Anais Demoustier appare in Le temps d’aimer .

C’è anche la figlia di Johnmy Depp, Lily Rose-Depp, che approda a Cannes con la serie HBO The Idol , che vede protagonista Abel Tesfaye, meglio conosciuto come The Weeknd . Serie già molto controversa, ai limiti della bufera: si parla di contenuti "ai limiti del rape porn, incentrati su violenza e torture" in un’inchiesta pubblicata da Rolling Stone .

C’è Sean Penn, insieme a Tye Sheridan, in Black Flies di Jean-Stéphane Sauvaire. Ethan Hawke, divo antidivo, è il protagonista del western queer di Pedro Almodovar, Extrana forma de vida in programma domani. E Quentin Tarantino, il regista più “cult“ degli ultimi trent’anni, ospite della sezione parallela Quinzaine des Cinéastes, promette una masterclass e la proiezione di un film a sorpresa.

Non bastano? Jude Law è il protagonista, con Alicia Vikander, del film storico Firebrand di Karim Ainouz. E in dirittura d’arrivo, c’è tempo anche per Ben Affleck, protagonista di Hypnotic , fuori concorso. Il red carpet, il glamour, i divi, i film: sembra esserci tutto, nel menu preparato dal “delegato generale“ del festival Thierry Frémaux. Tanto cinema americano, tanti divi. Ma anche cinema europeo d’autore – l’ottantaseienne Ken Loach, maestro di cinema e di lotta politica , torna in concorso – e tanto cinema che arriva dagli altri angoli del mondo: dal Giappone di Hirokazu Kore-eda, già Palma d’oro, alla Turchia di Nuri Bilge Ceylan, dalla Cina al Maghreb all’Africa sudsahariana.

E c’è anche molta Italia. A cominciare dalla madrina di quest’anno, Chiara Mastroianni, punto di contatto fra leggende del cinema italiano e francese, figlia di Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve. C’è molta Italia in concorso, con tre film: Rapito di Marco Bellocchio, La chimera di Alice Rohrwacher e Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti, amatissimo da queste parti, dove ha vinto la Palma d’oro con La stanza del figlio . Amatissimo anche Marco Bellocchio, che ha ricevuto la Palma d’oro alla carriera, e solidamente incastonata fra le passioni “cannoises“ anche Alice Rohrwacher, premiata col Grand Prix speciale per Le meraviglie . Che la festa cominci.