Festa dei nonni 2023, perché cade il 2 ottobre: la data non è casuale

Roma, 30 settembre 2023 - La festa dei nonni e delle nonne si celebra tutti gli anni il 2 ottobre dal 2005. La scelta di questa data non è casuale, in questo giorno, infatti, cade anche un'altra ricorrenza prevista dal calendario liturgico cattolico: la Festa degli angeli custodi, che proprio come i nonni proteggono e custodiscono i bambini. Ogni anno molte famiglie si mettono all’opera per regalare ai nonni una giornata speciale all’insegna dell’affetto. Sono tante le iniziative organizzate domenica 1 e lunedì 2 ottobre per l'occasione. La ricorrenza non viene però celebrata contemporaneamente in tutto il mondo e cade in questo giorno solo nel nostro Paese. Ma come nasce questa festività e come si festeggia nel mondo e in Italia?

Sommario

La festività è stata istituita per la prima volta negli Stati Uniti nel 1978, poi è stata introdotta nel 1990 nel Regno Unito e via via in tutti gli altri Paesi e anche in Italia. La Festa dei nonni è entrata a far parte del calendario italiano con un'apposita legge inserita dal Parlamento in Gazzetta Ufficiale del 2005. All'articolo 1 il provvedimento sottolinea "l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale". Per questa ragione, in occasione della ricorrenza, il Parlamento invita regioni, province e comuni a "promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di valorizzazione del ruolo dei nonni". Questa festa, come sottolineato anche nel decreto, non prevede la chiusura delle scuole, ma deve essere un'occasione per approfondire tematiche che riguardino le funzioni assunte dai nonni in famiglia e, più in generale, nella nostra società.

In Italia promotori e ideatori della “festa dei nonni” (dal 1978) furono Maria Zanni e Michele Armetta. Successivamente, si interessò alla manifestazione Franco Locatelli (Presidente dell’Unione Nazionale Florovivaisti – Unaflor). Arturo Croci, Wim Van Meeuwen e Walter Pironi, che ufficializzarono il comitato ufficiale della festa dei nonni nel 1997. E' stato, inoltre, istituito il “Premio nazionale del nonno e della nonna d’Italia”, che il presidente della Repubblica assegna annualmente a dieci nonni che, nel corso dell'anno, si siano distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie sul piano sociale, in base a una graduatoria compilata dall’apposita commissione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Negli Stati Uniti la Festa dei nonni (in inglese, National Grandparents Day) che ha origini molto più antiche essendo stata istituita alla fine degli anni Settanta durante la presidenza di Jimmy Carter, su proposta di Marian McQuade, una casalinga dello Stato della Virginia, madre di quindici figli e nonna di una nidiata di quaranta nipoti. Marian, iniziò a promuovere l’idea di una giornata nazionale dedicata ai nonni nel 1970, lavorando con gli anziani già dal 1956, pensando soprattutto all’educazione delle giovani generazioni e la relazione con i loro nonni. Da allora si celebra ogni anno la prima domenica di settembre dopo il Labor Day che, invece, cade nel primo lunedì dello stesso mese. C'è un'altra particolarità che riguarda la ricorrenza. La Festa ha, infatti, anche un suo "fiore ufficiale": il non ti scordar di me.

Unicef Italia e i nonni nel mondo

“Celebriamo la giornata dedicata alla Festa dei Nonni e delle Nonne, pilastri e guide per le nuove generazioni di consapevolezza e memoria. L'Unicef ha sempre avuto un legame molto stretto con la Festa dei Nonni, figure fondamentali per la crescita dei più piccoli. I nonni sono custodi della memoria storica, diventando spesso promotori di solidarietà intergenerazionale e costruttori di una società non violenta", ha detto Carmela Pace, presidente dell'Unicef Italia. Sul sito del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia è possibile sfogliare l’omaggio ai nonni con foto e storie da tutto il mondo. "Ringrazio i tanti nonni e nonne volontari dell'Unicef, che, in tutta l'Italia, sono impegnati a sostenere i nostri valori ed a tutti quelli che ci sostengono costantemente: il loro esempio di solidarietà è il bene più grande che possono trasmettere. Sono certa che nei prossimi anni, dando ai giovani un insostituibile esempio, continueranno ad impegnarsi per aiutare milioni di bambini vulnerabili, purtroppo ancora invisibili", ha concluso Pace. In occasione della Festa dei Nonni, i volontari di diversi Comitati locali parteciperanno ad iniziative ed eventi. È possibile celebrare l’occasione con un gesto di solidarietà: a fronte di una piccola donazione, sarà possibile ricevere un braccialetto dedicato e un biglietto di ringraziamento o scegliere una tra le tante idee solidali a disposizione. I fondi raccolti sosterranno i programmi dell'Unicef per garantire acqua sicura e cure adeguate a tanti bambini e bambine colpiti da malattie prevenibili e curabili. Per trovare il comitato più vicino è possibile consultare il sito Unicef.

Festa dei Nonni al Museo Egizio di Torino

Al Museo Egizio di Torino ingressi gratuiti per la Festa dei Nonni 2023. Nei giorni lunedì 2 e martedì 3 ottobre, i nonni avranno infatti l’opportunità di visitare il museo gratuitamente assieme ai loro amati nipoti. L’iniziativa vuole celebrare l’importante ruolo dei nonni nella famiglia italiana e promuovere momenti di condivisione e scoperta tra le diverse generazioni. Il Museo Egizio celebrerà la Festa dei Nonni il lunedì 2 ottobre, dalle 9 alle 14.00, e martedì 3 ottobre dalle 9.00 alle 18.30. Per partecipare all’evento, inoltre, è necessario prenotare in anticipo il proprio biglietto sul sito ufficiale del museo.

A Milano apertura speciale del 39esimo piano di Palazzo Lombardia

Lunedì 2 ottobre, a partire dalle ore 14, è prevista un'apertura straordinaria del 39esimo Piano Belvedere di Palazzo Lombardia a Milano che consentirà di offrire una "BelvedereExperience" a nonni e nipoti che potranno celebrare insieme la ricorrenza. La salita al Belvedere, gratuita previa prenotazione, consentirà di ammirare il panorama di Milano dall'alto a 161 metri di altezza. "L'inestimabile patrimonio rappresentato dai nonni - ha commentato l'assessora regionale alla Famiglia Elena Lucchini - va celebrato ogni giorno ma con questa ricorrenza vogliamo rendere omaggio e festeggiare una figura fondamentale per la nostra comunità". I nonni, "sempre più preziosi e indispensabili per la gestione della famiglia e per la cura dei nipoti, sono la testimonianza di saggezza e di valori che dobbiamo saper tramandare".

La Fanfara a Palermo

Domenica 1 ottobre si esibirà anche la Fanfara del 12° RGT Sicilia durante le manifestazioni previste dal Comune di Palermo. A partire dalle ore 9 fino alle ore 14, avrà luogo a Villa Giulia la Festa dei nonni 2023, l’evento, promosso dal Comune di Palermo, coinvolgerà, oltre ai nonni, le scuole, la polizia municipale, la polizia di stato, associazioni di categoria, da quelle sportive a quelle artistiche e a quelle di animazione. Presenzieranno all’evento i nuclei ippomontato e cinofili della polizia municipale e di stato, la polizia postale per informare sulle truffe ai danni degli anziani, l’ufficio educazione stradale della polizia municipale, i lancieri di Aosta, l’associazione nazionale artiglieri d’Italia, l'arma dei carabinieri e l’associazione nazionale carabinieri che darà dimostrazione di tecniche di primo soccorso.

Passeggiate a Roma e Napoli

Doppio appuntamento il 2 ottobre, promosso e organizzato dalla Fondazione Longevitas, per celebrare la Festa dei Nonni, a Roma e Napoli. Due passeggiate intergenerazionali con il coinvolgimento di più di 500 nonni e nonne.

La passeggiata di Roma: l’appuntamento con nonni, figli, nipoti è alle 10.00 all’Obelisco di Piazza del Popolo. Dopo il raduno e la distribuzione dei materiali (pettorine e bandierine) inizierà la Passeggiata dei Nonni. Il percorso previsto passa per Via del Corso proseguendo per Via Condotti fino ad arrivare sotto la scalinata di Trinità dei Monti. Il percorso, a passo di Nonno, si svolgerà in circa 40 minuti. Al pomeriggio, appuntamento nei centri anziani della città per iniziative ludiche, merende in compagnia e momenti di socialità.

La passeggiata di Napoli: l’appuntamento, con le rappresentanze dei Centri Anziani, è alle 10.00 all’ingresso di Borgo Marinaro, sul lungomare dinanzi al Castel dell’Ovo. Verrà scattata una fotografia di inizio della passeggiata con lo striscione con l’hashtag #generazioniunite e il percorso prenderà avvio snodandosi nel cuore delle vie del centro verso Piazza del Plebiscito. Seguirà un pranzo insieme.

Castelli a ingressi ridotti in Valle D’Aosta

Lunedì 2 ottobre, castelli, musei e siti archeologici in Valle d'Aosta, di proprietà regionale, riserveranno l'ingresso a prezzo ridotto per tutti i nonni in compagnia dei nipoti. Le aree archeologiche aderenti all'iniziativa sono il Museo archeologico regionale, il Teatro Romano, la chiesa paleocristiana di San Lorenzo, ad Aosta, e il ponte-acquedotto di Pont-d'Aël, ad Aymavilles. Al Museo archeologico, mercoledì 4 ottobre dalle 15 alle 17, è previsto per nonni e bambini un laboratorio dal titolo "Per... Bacco", alla scoperta delle origini della viticultura, con la preparazione di una bevanda speciale. Saranno visitabili a tariffa ridotta per i nonni anche i castelli Sarriod de la Tour di Saint-Pierre, di Aymavilles, di Sarre, di Fénis, Gamba di Châtillon e di Issogne.