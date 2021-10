Torino, 8 ottobre 2021 - L'edizione 2022 dell'Eurovision sarà a Torino. La Rai uffcializzerà nelle prossime ore la sede dell'evento, anche se non sembrano esserci più dubbi sulla sede del prossimo contest canoro, organizzato annualmente dall'Ebu (European Broadcasting Union). L'edizione dello scorso anno fu vinta dai Maneskin. A condurre la serata l'ipotesi più quotata è quella di Mika presentatore, affiancato da Alessandro Cattelan.

La candidatura del capoluogo piemontese era stata presentata la scorsa estate dalla sindaca Chiara Appendino, e l'iniziativa della prima cittadina ha battuto le proposte di Milano, Bologna, Rimini e Pesaro. La sincada aveva ricordato che Torino è dotata di "spazi con capienze adatte, in pieno territorio cittadino e facilmente raggiungibili", con una "offerta ricettiva in grado di accogliere le migliaia di persone che l'evento saprà attrarre". Sottolineando anche che il capoluogo piemontese è "un collaudato palcoscenico di appuntamenti internazionali", come le Atp Finals in programma a novembre. Quindi, aveva concluso Appendino: "Torino è diventata di recente hub Ryanair garantendo ancora più collegamenti aerei con il resto del mondo".

Roma, presentata dalla sindaca Virginia Raggi puntando, oltre che sulle bellezze della capitale, anche sul fatto che i campioni Maneskin sono romani, è stata subito bocciata dai tecnici dell'European Broadcasting Union.