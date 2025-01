Enzo Miccio in lutto, morto l’ex compagno Laurent Miralles. “Devastante leucemia”

Roma, 28 maggio 2025 – Enzo Miccio, il noto wedding planner e personaggio televisivo, sta affrontando un momento di profondo dolore per la scomparsa del suo ex compagno, Laurent Miralles. La notizia è stata condivisa dallo stesso Miccio attraverso un toccante post sui social, dove ha espresso il suo smarrimento e la sua sofferenza. Ora si sa di più anche sulla causa della morte: una devastante leucemia.

Il lutto di Enzo Miccio

Miccio ha affidato a un messaggio sui social il suo dolore, con un post su Instagram molto commovente che rivela il suo affetto per l’ex compagno.

"È impossibile, inimmaginabile, il dolore è troppo grande, troppo difficile da accettare. Lo rifiuto come se non fosse vero. Bon voyage Laurent, resterai con me nel mio cuore, per sempre".

Il messaggio di Miccio ha commosso fan, amici e colleghi, che hanno subito espresso il loro sostegno. Numerosi i commenti di vicinanza e cordoglio per il wedding planner, che si trova ad affrontare una perdita così significativa.

Chi era Laurent Miralles

Laurent Miralles, chirurgo estetico di origini francesi, aveva avuto una lunga relazione con Miccio, durata oltre sei anni. I due si erano conosciuti a Parigi, città che aveva fatto da cornice alla loro storia d’amore. La relazione era stata resa pubblica nel 2019, e i due avevano condiviso numerosi momenti di vita anche sui social, dove si mostravano spesso complici e affiatati. Nel giugno 2023, Enzo Miccio aveva annunciato la fine della loro relazione, sottolineando come il rispetto e l’affetto tra loro fossero rimasti intatti nonostante la separazione.

La causa della morte di Miralles

Le cause della morte di Laurent Miralles non sono state divulgate immediatamente, ma ora una collaboratrice del chirurgo ha spiegato sui social che la scomparsa di Miralles è stata improvvisa e che la famiglia ha chiesto riservatezza sulle circostanze. Emma,collaboratrice e persona molto vicina a Laurent, ha scritto anche la causa della scomparsa, con queste parole:

“È con il cuore rotto e un dolore indescrivibile che vi scrivo oggi per dirvi che il dottor Laurent Miralles ci ha lasciato ieri a seguito di una devastante leucemia. Amava il suo lavoro e i suoi pazienti più di ogni altra cosa. Certamente ci ha reso tutti belli in questi tanti anni, ma soprattutto ci ha ascoltato, ci ha dato fiducia, ci ha accompagnato negli alti e bassi della vita, ci ha fatto ridere, è stato presente e per alcuni da più di 30 anni. Voi eravate la sua famiglia, noi eravamo i suoi amici e anche le persone che lavoravano al suo fianco, perché Laurent aveva il dono di essere non solo estremamente talentuoso ma umile e attento agli altri. Con il suo contatto la vita era più dolce. A nostra volta accompagniamolo con il nostro pensiero, lui sarà sempre lì da qualche parte con il suo sorriso gentile. Riposa in pace."

Un legame speciale che va oltre il tempo

Enzo Miccio, noto per la sua eleganza e il suo carisma, sta vivendo un momento difficile, ma il supporto della sua comunità e l’affetto dei fan rappresentano un sostegno prezioso per superare questo dolore. Nonostante la fine della loro relazione, il legame tra Enzo Miccio e Laurent Miralles è sempre stato speciale. Miccio lo ha descritto come una persona importante nella sua vita, capace di lasciare un segno indelebile. Il dolore manifestato nelle sue parole dimostra quanto profonda fosse la loro connessione e quanto significativa sia stata la loro storia.

Il sostegno del pubblico e degli amici

La notizia della morte di Laurent Miralles ha colpito il pubblico e il mondo dello spettacolo, che si sono stretti attorno a Enzo Miccio. Sui social, molti hanno espresso parole di conforto e affetto, ricordando il valore umano e professionale di entrambi.