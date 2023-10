e:Ny1, rivoluzione Honda. La prima elettrica colpisce nel segno

La prima Honda elettrica di nuova generazione ha un nome che sembra una equazione scientifica, e:Ny1, ma contenuti speciali. Nasce sulla nuova architettura e:N F, con motore elettrico e trazione all’anteriore. È un B-Suv lungo 4,39 metri che mette sul piatto un propulsore da 204 cv abbinato a una batteria da 61,9 kWh netti e capace di una autonomia di 412 km. Adatta alla città e ai fuoriporta, non una macinatrice di asfalto, a raffinata e tecnologica come testimonia anche il peso non eccessivo, 1.733 kg, per una vettura a elettroni.

Spicca la presa di carica frontale al posto della mascherina. Piacevole anche in abitacolo, per la qualità dei materiali, il design sobrio e l’alto livello di connettività. L’approccio su strada è molto piacevole, grazie anche a un’altezza da terra di 13,5 centimetri che permette una seduta quasi sportiva. I sedili son ben profilati. La Honda e:Ny1 sulle colline pavesi ha mostrato una fluidità di marcia notevole. Souplesse totale, il motore elettrico spinge con i suoi 310 Nm di coppia, pronto a riprese decise. La precisione di guida è quella tipica di Honda, con uno sterzo a suo agio anche nel misto veloce.

L’assetto è indovinato, pur mantenendo un comfort di alto livello. Il tutto controllato dal pacchetto Honda Sensing, che garantisce un’assistenza alla guida di secondo livello. L’autonomia reale si assesta sui 350370 km e la ricarica da colonnine ad alta potenza permette di recuperare dal 10 all’80% di energia in 45 minuti. In concessionaria a marzo 2024, sarà disponibile in due allestimenti, Elegance e Advance con prezzi a partire da 54.700 euro.

Francesco Forni