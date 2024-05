Harrry Potter, la copertina originale del primo libro all’asta a New York. Prevista cifra record

New York, 3 maggio 2024 – Andrà all'asta da Sotheby's a New York il 26 giugno ed è probabile che diverrà l'oggetto più costoso mai venduto della saga di Harry Potter. È un'opera originale ad acquerello, utilizzata in seguito come copertina per il primo libro della serie legata al celebre maghetto creata da J.K. Rowling.

Dipinto dall'artista Thomas Taylor all'età di 23 anni, l’acquerello sarà offerto con un prezzo compreso tra i 400mila e i 600mila dollari: la più alta stima pre-vendita mai effettuata per un'opera legata a Harry Fotter.

Il soggetto del dipinto è apparso sulla copertina della prima edizione di 'Harry Potter e la Pietra Filosofale' nel 1997 e, in seguito, è stato utilizzato dalla casa editrice inglese Bloomsbury Publishing per una ristampa commemorativa del libro in occasione del suo 25° anniversario lo scorso anno. L'illustrazione è stata messa all'asta per la prima volta da Sotheby's Londra nel 2001, quando erano stati pubblicati solo quattro dei sette libri della serie, e ha battuto all'epoca un record per il franchise della Rowling aggiudicata pe 107.000 dollari (85.750 sterline).

L'opera fa parte di un lotto intitolata 'The Library of Dr. Rodney P. Swantko' e che comprenderà anche un manoscritto di 'The Tales of Beedle the Bard' sempre di J.K. Rowling, un libro di fiabe a cui si fa riferimento in 'Harry Potter' che non era originariamente destinato alla pubblicazione. Anche in questo caso si prevede un prezzo di vendita davvero considerevole, tra i 250mila e i 350mila dollari.