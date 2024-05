Il 4 maggio è lo Star Wars Day: perché e cosa si celebre

Se siete appassionati di “Star Wars” allora saprete sicuramente che il 4 maggio di ogni anno è una data speciale. I fan non potranno dimenticare questa ricorrenza, soprannominata proprio “Star Wars Day”. Il giorno scelto non è casuale, a seguire potete leggere tutte le informazioni e curiosità.

4 Maggio, lo Star Wars Day: ecco come è nato e come si festeggia

Perché proprio il 4 maggio come data simbolo dello “Star Wars Day”? Non è l’uscita del primo film della saga, come uno potrebbe immaginare, bensì tutto nasce dalla frase chiave della pellicola, “Che la forza sia con te”. In lingua originale, infatti, è “May the Force be with you" ed è legata all’assonanza del suono con "May the fourth be with you" ("Il quattro maggio sia con te"). Il “May” iniziale (che indica “possa”) è anche la parole utilizzata per indicare il mese di maggio. Proprio questo duplice significato insieme all’assonanza delle parole “Force” e “Fourth” (che indica il numero quattro) ha portato i fan di tutto il mondo a scegliere e indicare il 4 maggio come giornata simbolica. Con il passare del tempo e con l’aumento della notorietà di questa festa celebrativa, anche la Lucasfilm e la Disney hanno deciso di indicarla e abbracciarla, anno dopo anno, come celebrazione di Guerre stellari. Ma la prima volta che il gioco di parole è stato notato non è attribuibile ai fan di Star Wars. Infatti dobbiamo tornare indietro nel tempi, al 4 maggio 1979, quando Margaret Thatcher fu eletta Primo ministro del Regno Unito. Era la prima donna ad essere riuscita ad ottenere una tale carica e, proprio per questo motivo e per celebrare il risultato, il suo partito pubblicò sul giornale “The London Evening News” un augurio che diceva "May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations”. A dimostrazione di come questa data, poi, riuscì a diventare fulcro e centro dello “Star Wars Day” vi elenchiamo una serie di iniziative nate negli anni, nelle varie aree del Paese. Partiamo da casa nostra, dall’Italia, quando il 4 maggio 2014, fu il Colosseo ad essere al centro di questo festeggiamento, con le truppe imperiali insieme agli incrociatori galattici che si unirono ai classici centurioni della città di Roma. Un momento che venne ripreso dalla stampa e dalle tv, incuriosite da tale evento simbolico. A Milano, invece, l’anno seguente, fu celebrato nel centro della città e anche all'Arena Civica. E quest’anno? Nel 2024, l’appuntamento è a Milano, sabato 4 maggio, dalle 14.30 alle 18.00, presso il Teatro Arcimboldi. Inoltre, alle 16.30 ci sarà anche una parata ad hoc negli spazi del quartiere Bicocca. Lì sfileranno i figuranti con i loro curatissimi costumi che riproducono quelli celebri, usati sui set dei film. Imperdibile anche la scelta di programmare “Star Wars: L’Impero Colpisce Ancora In Concerto” in arrivo al Teatro Arcimboldi di Milano sabato 4 maggio (ore 20,30) e domenica 5 maggio (ore 15 e 19,30) e a Roma lall’Auditorium Conciliazione sabato 11 maggio (ore 20,30) e domenica 12 (ore 15 e 20,30).