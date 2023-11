Emily Ratajkowski e Stéphane Bak, baci appassionati a Parigi

Roma, 8 novembre 2023 – Il cuore di Emily Ratajkowski è tornato a battere. La modella e influencer starebbe vivendo una nuova storia d’amore. Di recente la Ratajkowski è stata pizzicata dai reporter del ‘Daily Mail’ a Parigi, in dolce compagnia. La top model, infatti, era intenta a scambiarsi baci appassionati con l'attore Stéphane Bak. I due si sono anche messi a ballare, con grande romanticismo, sotto la pioggia.

Chi è Stéphane Bak

Stéphane Bak ha 27 anni, mentre Emily ne ha 32, ed è un interprete molto noto in Francia. Si è fatto conoscere nel 2012 quando è stato nominato il comico più giovane d’oltralpe a soli sedici anni. Di origine franco-congolese, è stato espulso dalla scuola pubblica a 14 anni e successivamente ha intrapreso una carriera nella recitazione e nella comicità, per l’appunto, esibendosi in spettacoli di cabaret in piccoli club di Parigi. Bak, poi, ha recitato in film come ‘Asteroid City’ di Wes Anderson, dove ha lavorato accanto a Scarlett Johansson e Tom Hanks. Di recente ha anche debuttato in pubblicità, come testimonial. Non è chiaro quando e come abbia Bak abbia conosciuto la Ratajkowski. Entrambi sono molto riservati, anche se inevitabilmente i riflettori del gossip si sono ormai accesi su di loro.

Matrimonio alle spalle

Nel 2022 Emily ha divorziato dal marito, il produttore cinematografico Sebastian Bear-McClard, sposato nel 2018. Una fonte, rimasta anonima, avrebbe confermato a ‘Page Six’ quanto si vociferava, ovvero che Bear-McClard fosse un traditore seriale. Dall’ex consorte la modella ha avuto un figlio di nome Sylvester, nato a marzo 2021. Negli ultimi anni le sono stati associati diversi flirt e storie, da Eric André a DJ Orzio Rispo, dall’ex di Kim Kardashian, Pete Davidson, ad Harry Styles. Ma la top model, che ama la libertà e l’indipendenza, anche rispetto ai mass media, non ha mai né confermato né smentito pubblicamente certi rumors.

‘L’amore bugiardo’

Al cinema la Ratajkowski è diventata famosa in particolare per la sua interpretazione ne ‘L’amore bugiardo – Gone Girl’ del 2014, per la regia di David Fincher, basato sul romanzo omonimo di Gillian Flynn. La modella ha vestito i panni di Andie Fitzgerald, una giovane donna con la quale il personaggio di Ben Affleck, Nick Dunne, ha una relazione extraconiugale. Il suo personaggio è legato a Nick Dunne, soprattutto quando la scomparsa della moglie di Nick, Amy (Rosamund Pike), diventa un caso mediatico. E Nick finisce al centro di misteri e indagini.

