Claudia Gerini e la sua estate, Claudia Gerini e la sua felicità. “Sto vivendo un momento felice. Ho fatto novanta film, ho spaziato in tutti i generi, mi sento bene con il mio corpo, con la mia età (54 anni a dicembre, ndr). Ho due figlie meravigliose, Rosa e Linda. E da qualche tempo ho capito che anche la fragilità è una risorsa, che ci permette di vedere meglio gli altri, di sentirsi in sintonia, in modo più profondo, con gli altri”.

Gerini ha celebrato, assieme a Carlo Verdone, i 30 anni di “Viaggi di nozze”, al festival Marateale. “Ci divertimmo moltissimo a fare quel film, e quel personaggio di Jessica, e il suo ‘’o famo strano’, è stata una grande invenzione di Carlo”, dice Claudia. “Carlo è un regista eccezionale, ed è un magnifico compagno di viaggio per un film”. E commenta: “Mi sono distratta un attimo… e sono passati trent’anni!”. “È un film che mi ha letteralmente cambiato la vita – ricorda –. Ero ancora una ragazzina: è stato un grande inizio di carriera. Non smetterò mai di ringraziare chi mi ha regalato quel personaggio, chi mi ha fatto capire che potevo essere un’attrice comica, e chi era il mio idolo di sempre, ed è diventato il mio regista del cuore”, dice riferendosi a Verdone.

Ivano e Gessica sono ancora attuali?

“Secondo me sì: anche fra vent’anni ci saranno sempre un Ivano e una Jessica. Penso che quella romanità lì non muoia mai, che sia sempre attuale. Ed è bellissimo vedere Carlo emozionato, fra la gente che rivede il film, magari per la decima volta!”.

E adesso, che momento è per lei?

“Sono felicissima, perché finalmente è uscita su Netflix la serie ‘Sara – la donna nell’ombra’, diretta da Carmine Elia e tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. È una serie che vede Teresa Saponangelo nel ruolo di Sara, ex agente dei servizi segreti, che torna in azione dopo la morte del figlio. Io sono Teresa, una sua collega nei servizi segreti. Sono un po’ l’antagonista”.

È tornata al crime…

“Mi piace molto: mi piacciono molto i ruoli, i personaggi che hanno più di un volto, più di uno ‘strato’. Mi ha fatto molto piacere, perché per alcuni giorni la serie è stata la più vista in tutto il mondo, dal Brasile all’Australia”.

Quali sono gli altri film in cui la vedremo?

“C’è il film di Giampaolo Morelli, una commedia corale che si chiama ‘L’amore sta bene su tutto’, dove io sono un ministro che accoglie in casa un bambino rifugiato. Mio marito è Gian Marco Tognazzi: e vedremo che questo bambino è un po’ diverso da come lo immaginavamo… Nel film ci sono anche Ilenia Pastorelli, Giampaolo Morelli, Paolo Calabresi, Max Tortora e Monica Guerritore”.

In Italia due donne sono leader dei principali partiti politici. Le interessa il percorso delle donne nella politica?

“Beh, che una donna guidi un Paese mi sembra un grande segnale, per la crescita del Paese stesso. Sono convinta che le donne abbiano una immensa capacità di diplomazia. Penso che se il mondo fosse guidato dalle donne nessuna delle guerre oggi in corso ci sarebbe”.

Vede molto testosterone nella situazione internazionale?

“Assolutamente sì. Il maschio è il campione della diplomazia fallita, dell’incapacità di mediare. Sono convinta che si sarebbero potute evitare tante morti. Ma le guerre servono anche ad alimentare delle economie, me ne rendo conto”.

Parlando di donne, si pensa anche al cammino delle donne nel cinema. C’è stato un cambio di passo?

“Certamente sì. Si sono fatti passi da gigante. C’è stato il felicissimo esordio alla regia di Paola Cortellesi, il film di Micaela Ramazzotti, quello bellissimo di Francesca Comencini, una fioritura impressionante di registe donne. Prima c’erano solo Lina Wertmuller e Liliana Cavani, ora le registe donne sono tante, sono brave, ciascuna con il suo sguardo, il suo stile, la sua voce. Penso sia un percorso inesorabile, perché c’è bisogno di una narrazione femminile, per raccontare un’idea di donna più moderna”.

Quali sono gli altri progetti che la vedono protagonista?

“Faccio la regista di un programma sugli chef che si chiama ‘S-brigate’: un gioco di parole fra la ‘brigata’ degli chef e l’obbligo di sbrigarsi che è il diktat di ogni cuoco: sbrigate. Lo presenteremo alla Festa del cinema di Roma. Il sottotitolo è ‘Viaggio nell’alta cucina romana’. Fra gli chef ci sono Ciro Scamardella e Roy Caceres: è un mondo incredibile di scoperte e di sperimentazioni”.

C’è un altro film che interpreta come attrice?

“Sì: un film di Davide Minnella che verrà presentato sempre alla Festa del cinema di Roma, e uscirà il 6 novembre. Si chiama ‘Fuori la verità’. Claudio Amendola e io siamo una coppia, genitori di tre figli ventenni. Partecipiamo ad una trasmissione televisiva nella quale siamo costretti a dire la verità su domande che riguardano il nostro privato”.

Non si ferma mai…

“Ho fatto anche un film romeno, bellissimo, di Ligia Ciornei. Sono una donna che ha ‘ordinato’ un figlio da una madre surrogata in Ucraina, e quando è il momento di andare a prendere questo bambino, scoppia la guerra”.

Lei da tempo lavora anche per la sicurezza e l’educazione scolastica di bambini nel mondo. Con quali associazioni?

“Con Help Code e Action Aid, due no profit che lavorano sulle adozioni a distanza, e curano l’assistenza sanitaria e l’educazione scolastica di bambini che vivono in villaggi dell’Africa sub sahariana. Sono andata a visitare alcuni di quei villaggi, in Tanzania: ho toccato con mano la situazione di emergenza in cui vivono quei bimbi, e le loro madri, in una società di estremo patriarcato”.

Un’ultima cosa. Ma è vera la sua passione per il taekwondo?

“Come no! È nato tutto per caso, da un istruttore in palestra che mi ha mostrato alcuni colpi di questa disciplina di arti marziali coreane. Era un momento in cui, con le bambine piccole, avevo paura di attraversare un parco. Sono diventata cintura nera e ora mi sento più libera e sicura”.