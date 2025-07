Diego Dalla Palma: “Nel sesso mai avuto limiti. Ho perdonato il prete che aveva abusato di me”

Milano – Diego Dalla Palma, che si definisce “studioso di bellezza” è la persona più sincera che abbia mai intervistato. Domani sarà alla Versiliana con “Perché no?“ (il 17 settembre a Rho, il 9 marzo a Gorizia, il 14 e 15 marzo a Milano). “Io preferisco chiamarlo ‘viaggio’ piuttosto che spettacolo. Prendo spunto dal pubblico provocandolo sui temi della mia vita. Per esempio il perdono...”.

A questo proposito, nel suo podcast “Vivo“ racconta che dopo molti anni il prete che abusò di lei in collegio la chiamò…

“Don Ugo. Non mi aveva violentato con la forza ma con la psiche, che è anche peggio. Mi offriva protezione ma intanto mi accarezzava tra le gambe. Dopo 30-35 anni la mia segretaria mi dice: ho in linea un prete un po’ asmatico che vuole parlare con lei... capisco subito che è lui. Chiacchieriamo per una ventina di minuti, e alla fine mi chiede: “Mi vuoi bene“? Sono stato incerto su cosa rispondere, poi gli ho risposto di sì, da buon cristiano. Sapevo che stava morendo, volevo alleggerirgli la dipartita, e per me è stato come un raggio di sole. Però molti mi hanno criticato: secondo loro gente così non va mai perdonata”.

Con un altro prete fu meno indulgente…

“Al collegio di Bassano. Quando mi vedeva diceva: sento puzza di letame. Oggi lo detesto più di padre Ugo, perché mi umiliava davanti a tutti. Un giorno io ero in camera, al primo piano, e lo vedo passare di sotto, in cortile. Ho spinto giù un vaso di gerani che l’ha mancato per una trentina di centimetri. L’umiliazione era così forte che l’onta di finire in un carcere minorile era meno pesante di quello che subivo. Io non sono mai stato fortunato con la Chiesa. Un prete non ha voluto che, in chiesa, un coro di alpini cantasse Il signore delle cime per mio padre, alpino. Al funerale di mia madre un altro prete non ha voluto una soprano che avevo già ingaggiato. E un gruppo di suore ha tenuto prigioniera, chiusa in una stanza, legata al letto e intontita dai farmaci, mia madre”.

Cosa successe?

“Mia madre soffriva di esaurimento nervoso e aveva degli attacchi di ansia. Io ho avuto una soffiata, sono arrivato all’ospedale di Bassano e l’ho trovata in quelle condizioni”.

Diego Dalla Palma con Nina Zilli

Se le dico Marcello cosa le viene in mente?

(Ride) “Marcello era il direttore d’orchestra delle nostre evasioni sessuali. Aveva una mansarda in campo San Luca a Venezia, non più grande di venti metri quadrati. Una sera ci siamo trovati in 19, tra uomini e donne. C’erano ragazzi e ragazze etero, omosessuali, lesbiche. Successe di tutto. Quando, di notte, uscii da quella mansarda e andai a piedi da San Luca alle Zattere, ero una bomba di gioia. Avevo scoperto che tutto quello che avevano cercato di impormi sul sesso era una menzogna. Mi ero liberato dai sensi di colpa: le mie zie dicevano che anche la masturbazione era peccato. Ma dopo mi sono rifatto”.

Lei ha raccontato di essersi prostituito…

“Cinque volte. La prima quando ero in collegio, ho masturbato una persona e quella si è messa a urlare. Mi sono spaventato così tanto che sono scappato senza neanche ricevere i soldi. Un’altra per comprare un cappello a mio padre, la terza per regalare un rossetto a mia madre. A Milano quando non mangiavo da due giorni, e sempre a Milano con una funzionaria Rai”.

Villa Mezzabarba…

“Una villa magnifica, vicino alla Certosa di Pavia. Una follia economica. La comprai per 5-600 milioni e poi l’ho rivenduta non bene. Ero all’apice dell’esaltazione del successo. Ma se mi chiede quando sono stato all’apice dell’affermazione personale e professionale è adesso”.

Dall’altare nella polvere: in seguito ha scoperto che stava per finire sul lastrico…

“Una mattina mi chiama una signora alla quale fornivo una consulenza, e mi dice che sua figlia è fidanzata con un ragazzo che lavora in banca. Lo chiamo. E quel ragazzo mi dice di aver saputo che entro 19 giorni sarebbero andate all’asta nove mie proprietà immobiliari. In quel momento sono svenuto. È il ricordo più amaro della mia vita. Il momento in cui ho davvero pensato di uccidermi”.

Cos’era successo?

“Il mio commercialista era stato ingannato da un suo dipendente che forse aveva problemi psichiatrici, aveva falsificato la mia firma, non aveva pagato delle fatture... Avevo 19 giorni di tempo per tirare fuori una somma enorme di denaro. Ho dovuto svendere tutto quello che avevo. La mia bellissima casa in Porta Venezia, che avevo pagato 280mila euro, la vendetti a 120mila. Sono andato a chiedere prestiti alla banca. Me la sono cavata con uno strascico pazzesco di dilazioni, che sono terminate non da molto”.

A 74 anni che bilancio fa?

“Di cosa mi posso lamentare? Ho avuto una casa bellissima in Porta Venezia, un’altra stupenda a Taormina. Ho avuto amori interessanti purtroppo finiti nel nulla, a parte l’unico con una donna. Ho viaggiato in tutte le parti del mondo, ho dormito in alberghi di superlusso, in sudicie bettole, in postriboli. Ho dato via libera a tutte le forme lecite di sesso, ho sfogato le mie fantasie sessuali in postacci tremendi. Di giorno sono andato in cinema porno di quint’ordine e alla sera ero ospite a cena da persone altolocate che vivevano nella finzione”.

Dunque, nessun rimpianto?

“Non sono riuscito a portare i miei genitori a Milano con me. E non ho capito l’importanza della storia con Anna (Anna Del Bene, ndr). E avrei dovuto farmi comandare di più dal cervello”.