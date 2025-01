Eleganza Ernestomeda. L’allure del marrone per scaldare la cucina

Ogni anno, Pantone, autorità mondiale nel campo del colore industriale, annuncia la tonalità che caratterizzerà i successivi dodici mesi, provando a “catturare” lo spirito del tempo. Il 2025 sarà l’anno del Mocha Mousse, una morbida sfumatura di marrone, elegante e accogliente allo stesso tempo. La calda nuance racchiude in sé suggestioni di comfort che non solo richiamano alla mente le note fragranti del cacao, del cioccolato e del caffè, ma rimandano in modo chiaro alla ricchezza della terra: utilizzato nell’ambiente cucina, il marrone è in grado di dare vita a un design elegante e, al contempo, confortevole e accogliente.

Ernestomeda annovera tra i colori in cui sono disponibili le sue numerose finiture diverse tonalità di marrone. I modelli di cucina sono resi così suggestivi e raffinati proprio dal calore del marrone che, sapientemente accostato a proposte materiche e abbinamenti cromatici eterogenei, è in grado di donare un’allure unica e affascinante all’ambiente cucina. I caldi toni del marrone creano suggestivi contrasti nella composizione di Sign contraddistinta da basi in Hi-melamine Noce Canyon canneté, che fanno da contrappunto al piano di lavoro in acciaio satinato, dotato di zona lavaggio integrata Able, e alle colonne in laccato metallo satinato Bronzo. Le colonne a giorno Daylight in Hi-melamine Noce Canyon incorniciano l’isola, caratterizzata dal tavolo Line Table integrato. Completa la composizione la cappa K-System in acciaio satinato con ripiani in massello bambù tinto Noce Canyon.

Con dettagli d’arredo essenziali ma allo stesso tempo ricercati, One è caratterizzata da una dimensione funzionale perfetta per vivere lo spazio della cucina come un ambiente caldo e raffinato. Diverse tonalità di marrone “abitano” il modello: dalle basi e lo schienale degli elementi a giorno in Hi-melamine Midland effetto Noce al piano di lavoro in Granito Breccia Imperiale con vasca integrata, fino alle mensole con luce led ed elementi a giorno in laccato Flat Matt Moka. I capienti armadi dall’effetto monolitico permettono infine una gestione ottimale degli spazi e arredano l’ambiente, valorizzando intere pareti o piccoli angoli di cucina. Soul (nella foto), il modello di cucina Ernestomeda nato dallo studio delle dinamiche abitative moderne, rappresenta la risposta del marchio a esigenze sia “emotive” sia funzionali, in cui la tecnologia e il design sono al servizio della praticità.

Violetta De Nicolais