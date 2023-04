“Doc“: dal libro alla serie Rai. E ora una fiction Usa

La serie Rai Doc - Nelle tue mani ispirata alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni, ex primario dei Pronto Soccorso di Lodi e Codogno, che, in seguito a un incidente stradale, ha dimenticato gli ultimi 12 anni della sua vita, sbarca negli Usa. La fiction tratta dal libro di Piccioni Meno dodici avrà infatti un remake a stelle e strisce: a realizzarlo sarà la Fox. Il dottor Fanti, primario di medicina interna e protagonista della serie, interpretato da Luca Argentero (nella foto con Piccioni), avrà quindi una “cugina“ americana. La nuova serie, che sarà coprodotta da Sony Pictures Television e Fox Entertainment Studios, sarà presentata in anteprima su Fox nel 2023-2024.

Il Doc di Fox sarà un nuovo “medical drama“ incentrato non su un protagonista maschile ma sulla brillante dottoressa Amy Elias, capo della medicina interna al Westside Hospital di Minneapolis. Dopo che una lesione cerebrale ha cancellato gli ultimi otto anni della sua vita, Amy deve navigare in un mondo sconosciuto in cui non ricorda i pazienti che ha curato, i colleghi che ha incontrato, l’anima gemella da cui ha divorziato, l’uomo che ora ama e la tragedia che l’ha portata a allontanare tutti. Può fare affidamento solo sulla figlia di 17 anni, che ricorda come una bambina di 9 anni, e su una manciata di amici devoti, mentre lotta per continuare a fare il suo mestiere, nonostante il black-out di un decennio.