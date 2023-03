Diletta Leotta è incinta di Karius, lacrime di gioia nel video su Instagram

Diletta Leotta e Loris Karius si abbracciano nel video pubblicato sui social

Milano, 24 marzo 2024 - Diletta Leotta è incinta di Loris Karius. L'annuncio è congiunto e non poteva che arrivare via social. "Vi dobbiamo dire una cosa... - scrive la coppia sui rispettivi profili Instagram - ma lo sapete già. Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Soon we'll be three". Le parole accompagnano un video, girato da una terza persona, che riprende la coppia presumibilmente nel momento della dolce scoperta. Diletta è in lacrime, lui la abbraccia e la bacia. In sottofondo le note di 'Fix you' dei Coldplay. La conduttrice di Dazn e il calciatore tedesco confermano così le indiscrezioni circolate ultimamente su un bebè in arrivo.

Diletta Leotta, 31 anni, e Loris Karius, 29 anni, si sono conosciuti a Londra lo scorso ottobre e da allora fanno coppia fissa. L'arrivo del biondo vichingo nella vita della giornalista è coinciso con l'uscita di scena di Giacomo Cavalli, con cui Leotta era fidanzata dal 2021. La nuova love story è stata resa pubblica a Capodanno, dopo tre mesi l'annuncio della gravidanza. Che le cose fossero serie tra i due era noto, dal momento che già a Natale il calciatore era volato in Sicilia per conoscere la famiglia della compagna.

Leotta e Karius festeggiano insieme Capodanno (Instagram)

Loris Karius gioca come portiere (riserva) nel Newcastle United Football Club, squadra che milita in Premier League. E' considerato uno dei calciatori più sexy al mondo, ma la sua fama è legata anche alle sue papere in Champions League. Nella finale del 2018 Karius, che allora vestiva la maglia del Liverpool, regalò due gol al Real Madrid con due errori clamorosi, forse dovuti al trauma cranico subito proprio durante la partita. E' noto che Karius abbia anche vissuto una fase di depressione: il male oscuro viene fatto risalire proprio alla vergogna e al senso di colpa provato dopo quella performance cui seguì un lungo periodo di gogna social.

Loris non ha mai nascosto il desiderio di giocare in Italia e ora con un bimbo in arrivo, potrebbe davvero passare dalle parole ai fatti.