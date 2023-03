Chi è Loris Karius: dalle papere in Champions alla depressione. La rinascita con Diletta

Loris Karius, 29 anni, con Diletta Leotta, 31 (Instagram)

Loris Karius sta per diventare padre. L’annuncio in un video sui social, al fianco della biondissima conduttrice televisiva Diletta Leotta e il pancione in bella mostra: "Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Presto saremo in tre", hanno scritto mamma e papà, i due belli e impossibili del mondo glamour. Chioma bionda e lunga alla vichinga, addominali scolpiti e fascino da vendere. Ecco chi è il calciatore che fa battere il cuore alle donne.

Diletta Leotta è incinta di Karius, lacrime di gioia nel video su Instagram

Chi è Loris Karius

Il 2023 sarà un anno da ricordare per Loris Karius, che ormai si è lasciato alle spalle il clamoroso flop di Kiev – con quella tragica vittoria regalata al Real Madrid nella finale di Champions League del 2018 – che lo ha portato in un vortice di depressione dal quale è uscito a fatica. E lo ha messo in panchina per un po’. Il 23 giugno il portiere tedesco del Newcastle compirà trent’anni e pochi mesi dopo diventerà papà. Con il beneplacito delle fan.



Il suo ingresso nell’Olimpo del calcio risale al 2009, quando viene tesserato dal Manchester City per il settore giovanile. Nel 2012 firma un contratto di due anni e mezzo con il club tedesco Magonza. Una promessa del calcio fino a quando, il 1º dicembre 2012, avviene il grande salto con un esordio a sorpresa nel campionato tedesco Bundesliga. Al 52’ di una difficile partita contro l'Hannover 96, Loris entra in campo al posto di Shawn Parker per sopperire all'espulsione rimediata da Christian Wetklo. Fu subito un successo e Loris diventa, all’età di 19 anni, il portiere esordiente più giovane nella storia della Bundesliga.

Una carriera tra alti e bassi

La carriera calcistica di Loris Karius non è stata sempre facile, il portiere ha affrontato alti e bassi che lo hanno portato sulle montagne russe. Nel 2016 viene acquistato dal Liverpool in cambio di 4,7 milioni di sterline, firmando un contratto valido per cinque stagioni. Esordisce in Premier League il 24 settembre contro l'Hull City. Ma, partito come prima scelta del tecnico Klopp, perde quasi subito terreno. Subissato di critiche dagli addetti ai lavori, Loris perde la titolarità a favore di Mignolet. Si riprende l’anno successivo con la prima partita di Champions League contro il Siviglia (2-2 il finale), incontro valido per la prima giornata della fase a gironi.

L’autogol di Kiev

Il momento più buio della sua vita Loris lo ha toccato nel 2018. Prima il flop in campo durante la finale della Champions League e poi il pesante fardello della depressione che lo ha tenuto sotto scacco. I fischi arrivati dagli spalti e le bordate subite dopo la partita, devono essergli riecheggiati a lungo nelle orecchie e nella mente. Ecco cosa è successo.



Era il 26 maggio 2018 quando Loris diventa protagonista del momento più nero della stagione e della sua carriera. Il Real Madrid sconfigge il Liverpool a Kiev e si aggiudica la coppa della Champions. Durante quella funesta partita Loris, nel tentativo di effettuare un rilancio con le mani, provoca il gol dell'1-0 facendo rimbalzare il pallone addosso a Karim Benzema. Ma non finisce qui. Con il passare del minutaggio, commette un alto fatale errore: si fa sorprendere da un tiro dalla lunga distanza di Gareth Bale, centrale e non eccezionale, per il definitivo 3-1. I tifosi esplodono, Loris scende agli inferi.

Trauma cranico e depressione

Errori fatali per il Liverpool, ma che potrebbero essere stati determinati da un trauma cranico riportato da Loris durante uno scontro di gioco col difensore madrileno Sergio Ramos. Questo è quello che hanno riferito alcune analisi effettuate post partita. È un mistero come sia stata possibile quella sfilza di errori infilata durante la partita più importante del campionato, quel che è certo è ciò che avvenne dopo nella vita del portiere tedesco.



Tormentato dalla sconfitta e schiacciato dal senso di colpa, Loris ha avuto un crollo di fiducia che lo ha portato nel tunnel della depressione. Un malessere profondo dal quale è uscito a fatica, forse grazie anche all’arrivo nella sua vita di Diletta Leotta, la bella conduttrice sportiva di radio e tv.

Loris Karius con Diletta Leotta (Instagram)

La risalita e l’amore

Dopo essere passato in prestito al Besiktas e all'Union Berlino, Loris rientra in Inghilterra e passa una stagione ai margini della rosa del Liverpool. Nel 2022 si accorda a parametro zero e opzione di rinnovo con il Newcastle. Poi la ripresa. Lo scorso 26 febbraio torna titolare in una partita nella finale della Carabao Cup, finita 2 a 0 in favore del Manchester. La notte da incubo di Kiev è ormai lontana.



Le prime indiscrezioni su Diletta e Loris risalgono allo scorso ottobre, seguite da un avvistamento in coppia a Londra per Halloween e poi una cena romantica a Milano. E alla fine anche la paparazzata della prima vacanza insieme. Le voci sulla gravidanza sono iniziate a circolare a febbraio, fino alla conferma ufficiale di oggi con il post dei futuri genitori felici.