Dieci consigli per una corretta idratazione

Il nostro corpo è costituito per la maggior parte da acqua che è essenziale per mantenere il giusto equilibrio dei fluidi nel nostro organismo. Per contro la disidratazione può portare a una serie di problemi di salute, come stanchezza, mal di testa, calo delle prestazioni fisiche e mentali e difficoltà di concentrazione, solo per citarne alcuni.

Oltre all’idratazione

L’acqua è anche un elemento fondamentale per varie altre funzioni vitali. - È coinvolta nel trasporto di nutrienti, ossigeno e sostanze chimiche nel nostro corpo e svolge un ruolo fondamentale nella distribuzione di questi elementi essenziali ai tessuti e agli organi. - Regola la temperatura corporea attraverso il sudore. - Una corretta idratazione è associata a un minore rischio di problemi cardiaci, come l'insorgenza di ictus e attacchi di cuore. - L’acqua facilita la digestione e lo smaltimento dei cibi e contribuendo all'assorbimento dei nutrienti nel tratto gastrointestinale. - Bere un’adeguata quantità giornaliera di acqua, o introdurla nell’organismo attraverso i giusti alimenti, come vedremo, è importante anche per il funzionamento dei reni e per eliminare scorie e tossine dal corpo. - Permette di migliorare la concentrazione, la memoria e le capacità cognitive. - L'acqua, inoltre, agisce come un cuscinetto protettivo per gli organi interni, aiutando a prevenire lesioni e traumi. - Mantiene la pelle idratata e aiuta a mantenerla elastica e luminosa. - Può aiutare a controllare il peso, poiché può contribuire a ridurre l'appetito, migliorare la sensazione di sazietà e smaltire il cortisolo, l’ormone dello stress che aumenta il livello di zuccheri nel sangue e rallenta il metabolismo. - L'acqua è un toccasana anche per i muscoli e la loro tonicità, aiuta a prevenire dolori e crampi, soprattutto durante l'estate quando il movimento, soprattutto quello all’aria aperta, tende a intensificarsi. Per tutte queste ragioni è fondamentale bere acqua e rimanere idratati in modo corretto seguendo una serie di buone abitudini.

Al risveglio

Inizia la giornata con un bicchiere d'acqua. Dopo una notte di riposo, il corpo ha bisogno di rifornirsi di liquidi per iniziare la giornata con energia.

In borsa

Porta sempre con te una bottiglia d'acqua, assicurandoti di averla sempre a portata di mano. In questo modo, ti ricorderai costantemente di bere e sarà più facile mantenere il tuo livello di idratazione.

Routine

Programma dei momenti precisi durante il giorno in cui ti fermi per bere acqua, per esempio ogni ora o dopo ogni pasto.

Note

Se hai difficoltà a tenere a mente di bere acqua, puoi utilizzare app o impostare promemoria sul tuo telefono per ricordartelo e provvedere così con frequenza regolare.

Sete

Impara ad ascoltare il tuo corpo. La sete è un segnale che l’organismo sta già iniziando a disidratarsi. Cerca di bere prima di sentirti particolarmente assetato per mantenere il giusto bilancio idrico.

Cibi

Alcuni alimenti, come cetrioli, angurie, meloni e agrumi, hanno un alto contenuto di acqua e possono contribuire al tuo apporto idrico quotidiano.

Limiti

Le bibite zuccherate e le bevande alcoliche possono dare un contributo alla disidratazione e apportano calorie al tuo regime dietetico. Al loro posto prediligi l'acqua o bevi infusi, succhi, centrifughe rigorosamente sugar free.

Prove

Se ti stanchi del sapore dell'acqua, puoi rendere l'idratazione più interessante aggiungendo fette di limone, cetriolo, menta o frutti rossi all'acqua per una saporita e rinfrescante infusione.

Sport

Quando fai esercizio, il tuo corpo perde acqua attraverso il sudore. Assicurati di bere durante l'attività fisica per mantenere l'idratazione e ripristinare i liquidi persi.

Registro

Per tenere traccia del tuo apporto idrico puoi usare una delle tante app anche gratuite sviluppate ad hoc o annotare su un foglio o un quaderno il numero di bicchieri o delle bottiglie che consumi nell’arco delle 24 ore.

Quantità

La sete, come abbiamo visto in precedenza, dovrebbe essere solo una spia, un campanello d'allarme che permette di correre ai ripari ed evitare di finire disidratati. In generale, è stato calcolato che un individuo con un peso di circa 70 kg dovrebbe bere almeno 1 litro e mezzo di acqua al giorno, ossia circa 8 bicchieri.