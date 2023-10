DATA DI NASCITA

’Cabaret - the musical’ debutta in prima nazionale all’Alfieri di Torino martedì 10 e resterà nel capoluogo piemontese fino al 15. Dal 18 ottobre al 12 novembre lo accoglierà il Teatro Brancaccio di Roma per poi spostarsi dal 15 novembre al 10 dicembre al Teatro Nazionale di Milano. Dal 15 al 17 dicembre è atteso al Teatro delle Muse di Ancona, dal 21 al 23 al Politeama Genovese. Dal 29 dicembre al 3 gennaio 2024 tappa al Teatro Verdi di Firenze e il 5 e 6 gennaio al Politeama Pratese, dall’8 al 10 il palco è quello del Teatro Rossetti di Trieste e dal 12 al 14 quello dell’Europauditorium di Bologna. Dal 19 al 21 trasferta al Teatro Team di Bari e dal 26 al 28 si risale la penisola fino al Teatro Giovanni Da Udine.Il 3 e 4 febbraio in Romagna al Galli di Rimini per finire dal 7 al 25 sul versante tirrenico al Teatro Diana di Napoli.