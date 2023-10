DATA DI NASCITA

L’ultima volta che è stato in Italia per un evento pubblico, ha sfilato sul red carpet veneziano. Alla Mostra del Cinema ha infatti ritirato il premio per i Migliori attori rivelazione, i Next Generation Awards promossi dal magazine di scouting ’Manintown’. "Ma il successo non mi ha per nulla cambiato", sottolinea. Figlio unico e felice di esserlo, si professa single e poco avvezzo ai social: "Ho solo Instagram ed è abbastanza". Fermato dagli scioperi di attori e sceneggiatori in atto in America, si dice del tutto d’accordo con le ragioni della protesta: "Il problema dell’intelligenza artificiale è esistenziale per la sopravvivenza di tutti, non solo di una categoria". Finora si è misurato con ruoli prettamente drammatici ma spera in futuro di potersi mettere alla prova con altri registri interpretativi: "Amo sperimentare e fare anche cose che la gente crede non siano nelle mie corde".