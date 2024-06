Cosmetici su misura. Un test per creare il proprio rossetto ideale

City Lab Cosmetics, il primo brand italiano specializzato nella cosmetica su misura, continua a ridefinire gli standard del make-up personalizzato con due straordinarie esperienze: la rinnovata Lipstick Experience Online e il nuovo Mylipskit. Due attività che rappresentano un salto di qualità nel modo in cui i consumatori possono interagire con i prodotti cosmetici, mettendo l’accento su unicità e armocromia. Nato con l’obiettivo di soddisfare il desiderio crescente di prodotti cosmetici personalizzati, il brand City Lab Cosmetics ha ridefinito il concetto di make-up tailor madë.

Con la Lipstick Experience Online, gli utenti possono creare il rossetto ideale comodamente da casa attraverso due modalità: una modalità guidata, tramite un breve test che aiuta a identificare la palette cromatica più adatta, e una per i più esperti che permette di partire da zero nella scelta delle tonalità. In entrambi i casi, il rossetto viene realizzato nel laboratorio del brand a Milano e spedito direttamente a casa.

Gli utenti possono identificare la loro palette cromatica, ideale al proprio incarnato, tramite il completamento di un Virtual Test passando poi al Virtual Mirror con la prova virtuale dei rossetti suggeriti. I kit sono suddivisi in base alle quattro stagioni cromatiche: Spring, Summer, Autumn e Winter, ognuno contenente una selezione di tre rossetti studiati per esaltare le caratteristiche di ogni stagione.