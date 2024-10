"COSì NACQUE UFO ROBOT"

"Tra la musica e i fumetti c’è un forte legame che passa dai cartoni animati. E in molti casi a sopravvivere al fumetto e al cartone è proprio la musica. L’esempio è la Pantera Rosa: non parla e la musica segnala tutti i disastri che combina. Da questo presupposto partii nel ’78 a scrivere con Luigi Albertelli Ufo Robot. La funzione della sigla era richiamare i bambini a vedere il cartone. Il successo deriva dalle mamme che si innamoravano della canzone e compravano il 45 giri: in due anni abbiamo venduto più di 5 milioni di dischi. La musica ha prolungato la vita a questi cartoni. Ora, con il concorso “Musicomics“ vogliamo premiare gli autori delle colonne sonore dei cartoni che di solito sono sconosciuti ai più e per creare una fascia di mercato che ancora non esiste riportando in auge un settore che negli ultimi anni, rispetto a un tempo, si sta banalizzando".

G.P.