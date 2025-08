Già 4.000 anni fa l’uomo “sballava” con le noci di betel: gli effetti

Già nell’antichità gli abitanti del Sud-est asiatico masticavano le noci di bellet per “sballarsi”: lo rivela un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Frontiers in Environmental Archaeology, che ha raccolto prove inconfutabili sull’uso già 4.000 anni fa dei frutti della palma Areca catechu per godere dei loro effetti psicoallucinogeni. Ma non solo.

Gli indizi “nascosti” nel tartaro

La scoperta è avvenuta nel sito archeologico di Nong Ratchawat, nella Thailandia centrale, dove dal 2003 sono state portate alla luce 156 sepolture umane risalenti all’età del bronzo. Un gruppo internazionale di ricercatori ha analizzato 36 campioni di tartaro dentale prelevati da sei individui. Uno dei soggetti, denominato Burial 11, ha rivelato la presenza di arecolina e arecaidina, sostanze attive contenute appunto nella noce di betel. Questi composti, noti per i loro effetti stimolanti e a certe dosi anche allucinogeni, si erano conservati nei depositi di placca mineralizzata, comprovando così un consumo ripetuto nel tempo da parte di quell’abitante della Thailandia di 4.000 anni fa.

Per convalidare i risultati, il team ha creato in laboratorio campioni sperimentali simulando la masticazione di noci di betel essiccata con altri cibi consumati all’epoca, come pasta di calcare rosa, foglie di Piper betel, corteccia di Senegalia catechu (una pianta locale) e tabacco. Gli ingredienti sono stati mescolati con saliva umana per replicare il più fedelmente possibile le condizioni reali di consumo e l’analisi finale dei composti ha confermato che essi possono in effetti essere rilevati nel tartaro anche dopo millenni.

Un altro dettaglio interessante emerso dallo studio sta nel fatto che, contrariamente a quanto si credeva finora, l’assenza di macchie scure sui denti non esclude il consumo della noce di betel. I ricercatori affermano che l’uso di questa sostanza può non lasciare segni visibili per vari motivi, come pratiche di igiene dentale, metodi di preparazione alternativi o trasformazioni post-mortem che ne cancellano le tracce.

Riconsiderare il valore delle piante psicoattive

Nel loro lavoro gli studiosi invitano a riconsiderare la valenza delle noci di bellet, sottolineando come le piante psicoattive - spesso etichettate esclusivamente come droghe - siano in realtà riconducibili a tradizioni millenarie, ricche di significato culturale, spirituale e identitario.

In altre parole, le noci di bellet vanno viste a livello storico e antropologico non solo come cibi ricreativi, consumati per le loro proprietà energetiche e allucinogene, ma anche come elementi centrali nell’instaurarsi di determinate culture e identità collettive nel Sud-est asiatico.